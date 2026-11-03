Moleiro pide perdón por la imagen del Villarreal ante el PSG: “Nos han ganado en actitud”

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Vila-real, 3 nov (EFE).- El futbolista del Villarreal Alberto Moleiro lamentó la derrota de su equipo por 0-6 ante el París Saint-Germain y reconoció que el conjunto castellonense ofreció una imagen que no estuvo a la altura de las expectativas, tanto por el planteamiento como por la actitud mostrada durante el encuentro.

“Es un día triste, no ha salido nada. Trabajamos la presión y cómo hacerles daño, pero nos han salido con mucha facilidad. Nos meten goles temprano y se pone cuesta arriba”, señaló en declaraciones a Movistar el centrocampista del conjunto castellonense, que pidió aprender de lo sucedido para evitar que vuelva a repetirse.

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Moleiro también pidió disculpas a la afición por la actuación del equipo y reconoció que el rival fue superior en intensidad y actitud.

“Toca pedir perdón porque la gente ha estado de diez. Nos han ganado en actitud y eso es lo que más nos podemos reprochar”, afirmó.

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El futbolista tinerfeño explicó que, durante el encuentro, el mensaje del cuerpo técnico fue apelar al orgullo y al esfuerzo colectivo para intentar mejorar la imagen del equipo.

“Nos dijo que había que tirar de orgullo, correr, pelear los balones y no manchar tanto la imagen”, indicó.

Por último, Moleiro recordó la importancia del próximo compromiso liguero, que el Villarreal afronta como una oportunidad para reaccionar tras el tropiezo europeo.

“Sabemos la importancia del domingo y es casi una final”, concluyó el centrocampista canario. EFE