Los equipos de Primera imponen su autoridad en la Copa de la Reina con goleadas

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Los equipos de la máxima categoría del fútbol sala femenino cumplieron con los pronósticos y sellaron su clasificación para los octavos de final de la Copa de la Reina con goleadas a domicilio, salvo el Poio Pescamar, que se impuso por 1-3 en la pista del Almagro FSF.

La jornada dejó varios resultados contundentes, como el 0-8 del Nueces de Ronda Atlético Torcal ante el San Pablo Ibiza, el 0-6 del LBTL Futsal Alcantarilla frente al Rayo Majadahonda y el 0-7 del Futsi Atlético Navalcarnero en su visita al Penya Esplugues.

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También avanzaron con autoridad el FSF Castro Bloques Cando, que venció por 0-4 al Segosala; el Cajasol Guadalcacín, que ganó por 0-2 al Esportiu Rubí, y el STV Roldán, que superó por 1-6 al Martos FS Jaén Paraíso Interior en el Pabellón de la Juventud. El encuentro llegó al descanso con 1-3, después de que las jiennenses consiguieran igualar el marcador, pero el conjunto murciano resolvió la eliminatoria en la segunda mitad.

El Estrela de Verín protagonizó otro de los encuentros con más goles al derrotar por 4-7 al La Concordia, mientras que el Gaitero Rodiles se impuso por 1-7 al Vilalba. El Poio Pescamar fue el único equipo de Primera que no logró una victoria amplia, aunque resolvió su eliminatoria en la pista del Almagro con un 1-3.

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La segunda tanda de encuentros se disputará este miércoles, con siete eliminatorias. Entre ellas destaca la visita del Melilla CD Torreblanca, actual campeón de la competición, a la pista del Autoescola Urgell Linyola (20:30 horas). También jugarán el Arriva AD Alcorcón ante el Entrerríos Automatización (19:00), el Aldelis Zaragoza frente al Valdetires Ferrol (20:00), el Ourense Ontime contra el Txantrea (20:30), Les Corts UBAE ante el Marín Futsal (20:30), el Móstoles frente al Granada (20:45) y el AD Ceuta FC en la pista del Leganés (21:00). EFE

jmd/sab