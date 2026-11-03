Llorente: “Sabíamos el partido que nos esperaba; es un equipo muy, muy fuerte”

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Madrid, 3 nov (EFE).- Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, explicó este martes, tras la derrota por 0-2 con el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, que sabía el partido que “esperaba” a su equipo, ante un rival “muy, muy fuerte”, aunque admitió que les dio rabia encajar el 0-1, “un jarro de agua fría”, en un error propio.

“Sabíamos el partido que nos esperaba. Es un equipo muy, muy fuerte. Creo que estábamos aguantando bien, pero esto es la Champions. Esos pequeños detalles son los que deciden el partido. El primer gol no nos lo esperábamos, estábamos haciendo muy buenas coberturas y ayudas, Ha sido un jarro de agua fría y nos ha costado”, dijo en Movistar+ al término del encuentro en el Metropolitano.

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El 0-1 en contra, en un error defensivo, le dio rabia al Atlético. “Totalmente, porque el esfuerzo del equipo era muy grande. Estábamos corriendo todos mucho y esos detalles joden. No es un gol que, por así decirlo, merezcan, es más un gol que ha pasado y ha salido de nosotros. Por esa parte, jodidos”, añadió.

Pero también expuso que le faltó más en ataque al Atlético: “Por no tener quizá un poco más de calma en los metros finales, en ese último pase, no precipitarnos y ser un poco más agresivos en ataque metiendo gente en el área. Es un partido, hay que seguir y ahora viene un partido importante el fin de semana (ante el Barcelona)”. EFE

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