Hoy será noticia. Miércoles, 4 de noviembre

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ELECCIONES GENERALES

La dimisión de Óscar Puente acapara la atención de los partidos en la precampaña electoral

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Madrid (EFE).- La dimisión como ministro de Transportes de Óscar Puente y su renuncia a formar parte de las listas socialistas para las elecciones generales del 29N tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) acapara la atención de los partidos en la precampaña electoral.

Un ministro de Transportes, dijo Puente al anunciar este martes su dimisión, "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Prosigue la investigación del accidente ferroviario de Urda

Urda (Toledo)/ Madrid - Una semana después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han fallecido 69 personas, la Guardia Civil ya ha finalizado la búsqueda de restos biológicos en la zona y la investigación sigue su curso.

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Así mismo, entran en vigor las ayudas aprobadas por el Gobierno y se empiezan a preparar las medidas anunciadas para reforzar la seguridad.

LEY NIETOS

El Supremo estudia si extiende la suspensión del voto el 29N a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

Madrid (EFE).- El Tribunal Supremo estudia si extiende la suspensión cautelar del derecho al voto de cara al 29N a los hijos de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos.

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Medida que han pedido Vox y Iustitia Europa, y a lo que se opone el Gobierno al considerar que podría afectar al escrutinio final.

CUMBRE IBEROAMERICANA

La Cumbre Iberoamericana busca más influencia en medio de marcadas diferencias ideológicas

Madrid (EFE).- La XXX Cumbre Iberoamericana se inaugura este miércoles en Madrid con la presencia de 10 de los 22 líderes de esta comunidad, el objetivo de intentar relanzar su influencia en el mundo, y la duda de si las marcadas diferencias ideológicas entre algunos de los asistentes afectará a su desarrollo.

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El Teatro Real albergará la ceremonia inaugural en un acto presidido por los reyes (antes de la cena oficial que ofrecerán en el Palacio Real) con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la asistencia de las 22 delegaciones, las de los países observadores y otros invitados especiales como el secretario general de la ONU, António Guterres.

IBEROAMÉRICA EMPRESARIOS

El presidente del Gobierno y el rey clausuran el encuentro empresarial iberoamericano.

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Felipe VI clausuran este miércoles el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, previo a la Cumbre Iberoamericana.

En este foro, Sánchez abordará con otros jefes de Estado y Gobierno los desafíos de la región en el actual contexto económico global.

DESEMPLEO OCTUBRE

Publicación de los datos de paro registrado y afiliación de octubre

Madrid (EFE).- Los Ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican este miércoles los datos de paro registrado y afiliación correspondientes al mes de octubre.

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En septiembre, se sumaron 92.327 nuevos afiliados, hasta un total de 22,43 millones.

EDUCACIÓN HUELGA

Los docentes se movilizan en Castilla y León y Madrid

Madrid/Valladolid (EFE).- Las universidades públicas madrileñas se unen durante dos días a las movilizaciones convocadas por los docentes no universitarios, en huelga desde el 14 de octubre, para alinear sus reivindicaciones: la mejora de la educación pública.

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Así mismo, los cerca de 30.000 docentes de la enseñanza publica no universitaria de Castilla y León también están llamados a secundar una huelga este miércoles para reclamar mejoras laborales y salariales.

BANCA SINDICATOS

CCOO mantiene las movilizaciones en la banca para hoy que exigen mejoras laborales

Madrid (EFE).- CCOO mantiene las movilizaciones en la banca para este miércoles ante las sedes de las principales entidades de España como Santander, CaixaBank, Unicaja, Ibercaja, Abanca, Cajamar, y otras cajas rurales, tras las protestas del pasado 15 de octubre.

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A través de un comunicado, CCOO Servicios ha asegurado que hoy los delegados del sindicato retomarán la movilización en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Murcia, Albacete y Zaragoza ante las sedes de las citadas entidades.

ELECTRICIDAD PRECIOS

El precio mayorista de la electricidad sube este miércoles a 246 euros/MWh, máximo anual

Madrid (EFE).- El precio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC, subirá un 32 % este miércoles respecto a la víspera y marcará su nuevo máximo anual: 246,01 euros/megavatio hora (MWh) en España.

Según los datos publicados ayer martes por el operador del mercado ibérico OMIE, el MWh alcanzará su nivel más alto cerca de las 19:00 horas, cuando estará a 316,15 euros, mientras que el coste más bajo serán los 180,81 euros/MWh de las 13:00 horas, coincidiendo con el periodo de mayor radiación solar del día.

GOBIERNO MADRID

Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Honduras

Madrid (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregará este miércoles la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura.

Será la segunda distinción de este nivel concedida por Díaz Ayuso en apenas dos días, puesto que el lunes entregó la misma medalla al presidente de Chile, José Antonio Kast.

MALTRATO INFANTIL

Presentación del estudio 'Violencia intrafamilar en la infancia y adolescencia según género'

Madrid (EFE).- La Fundación ANAR presenta este miércoles el estudio ‘Violencia intrafamiliar en la infancia y adolescencia según género'.

El estudio analiza los casos de violencia dentro de la familia atendidos por las líneas de ayuda de la entidad en un periodo de cinco años y los impactos profundos que provoca en el desarrollo físico, emocional y psicológico de quienes la padecen en edades tempranas.

PREMIO CERVANTES

La ganadora del Cervantes 2026, Cristina Fernández Cubas, valora el galardón

Barcelona (EFE).- La ganadora del Premio Cervantes 2026, la catalana Cristina Fernández Cubas, renovadora del cuento en lengua española, valora este miércoles ante los medios de comunicación el galardón.

Fernández Cubas se ha convertido en la séptima mujer en la historia que recibe este reconocimiento.

PREMIO PLANETA

Isabel Allende percibe "una fascinación por la ultraderecha, los populismo y gobiernos autoritarios"

Madrid (EFE).- La ganadora del premio Planeta 2026, Isabel Allende, explica en un encuentro con periodistas que, como escritora, percibe "en el aire" "una fascinación por la ultraderecha, los populismos y los gobiernos autoritarios".

Así mismo, advierte de que "democracias que parecen sólidas como la de EE.UU.", país donde reside, están amenazadas.

EL TIEMPO

Lluvias y tormentas fuertes este miércoles en litorales este, sureste, Baleares y Canarias

Madrid (EFE).- Este miércoles habrá chubascos y tormentas localmente fuertes en el Estrecho, los litorales este y sureste peninsulares, Baleares y Canarias, además de heladas en las montañas de la mitad norte y Sierra Nevada, y mínimas de hasta -6 ºC en Parameras de Molina (Guadalajara) o Sanabria.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que continuará la inestabilidad con cielos muy nubosos o cubiertos en Baleares, sur y sureste peninsulares, nubosos en el Cantábrico y poco nubosos o despejados en el resto.

EFE

plv