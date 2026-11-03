Guardia Civil concluye la búsqueda de restos biológicos en el accidente de Urda (Toledo)

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Urda (Toledo), 3 nov (EFE).- La Guardia Civil ha dado por finalizada este martes la búsqueda de restos biológicos en la zona del accidente de tren de Urda (Toledo) que se cobró el pasado miércoles la vida de 69 personas.

Según ha informado el cuerpo, el equipo cinológico ha terminado la última batida por la zona, que ha sido realizada por parte de los dos guías caninos durante la mañana de este martes.

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Además, se mantienen desplegados equipos de Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), drones del servicio aéreo, seguridad ciudadana, caballería y Policía Judicial.

Mientras tanto, se continúa trabajando en la retirada de los vagones, que se prevé que comiencen a ser trasladados a lo largo de este martes.

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El accidente tuvo lugar a las 08:53 horas del miércoles 28 de octubre, cuando un AVE de Renfe que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla con 378 pasajeros embistió a un tren de Iryo detenido en la vía con 147 personas a bordo, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén. EFE

(Foto)(Vídeo)