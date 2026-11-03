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Flick confirma que Rodri se someterá mañana a pruebas médicas a causa de molestias fisicas

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El técnico alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, admitió que Rodrigo 'Rodri' Hernández se someterá este miércoles a pruebas físicas para determinar el alcance de sus problemas físicos, tras haber sido sustituido en el descanso.

"Veremos cómo está mañana. También está cansado y quise cambiarlo", comentó Flick. Rodri fue sustituido por Marc Bernal en el descanso, después el técnico alemán también sustituyó a Pedri y a Raphinha, pensando en el partido de este domingo en el Metropolitano.

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Flick destacó que su equipo haya dejado la portería a cero en Europa después de dieciocho partido: "Ha sido importante defender todos juntos, como equipo, muy compactos. Hemos estado a muy bien nivel, la defensa ha estado fantñastica y también Joan Garcia. Hemos visto jugadores jóvenes jugar a un gran nivel".

El alemán subrayó que el Aston Villa es "un equipo muy bueno" y que su idea es forzar los errores de los ingleses. "Eso hemos hecho y ha sido importante defender con y sin balón y con confianza", dijo.

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Flick, que dio las condolencias a la familia, al club y a los amigos de Jesús de Miguel, comentó que después de dos derrotas (PSG y Real Madrid), lo más importante era que el equipo reaccionara.

"Lo más importante que puede pasar en el fútbol y en la vida es cómo se reacciona. Por eso hay que ir mirando hacia adelante", insistió el técnico germano.

Destacó Flick el gran trabajo de Raphinha, autor de un doblete y de 13 goles en siete partidos este curso en el Camp Nou, y también la entrada en acción de Marc Bernal y de Frenkie de Jong.

Sobre el neerlandés, el entrenador del Barça resaltó la importancia que haya vuelto después de una lesión de más de tres meses.

"No está físicamente al cien por cien, pero sí a buen nivel. Volverá a ser el excelente jugador que es, porque tiene mucha calidad", añadió. EFE

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