El último día como ministro de Óscar Puente

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Carlos Rosique

Madrid, 3 nov (EFE).- Una batería de medidas para mejorar la seguridad ferroviaria anunciada en Consejo de Ministros y una defensa de su gestión reivindicada durante cuatro horas de comparecencia en el Congreso. Ese era el resumen de la jornada de Óscar Puente a las 21 horas de este martes. Nada que hiciera presagiar una dimisión comunicada a Pedro Sánchez minutos antes e informada en sede parlamentaria instantes después.

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Lo anunció de manera inesperada pero preparada, con un discurso social y militante, tras engullir todas las exigencias de dimisión por parte de la derecha, pero también de la mayoría de socios de Gobierno que exigieron su salida del Ejecutivo, aunque a esa hora el ya ex ministro parecía haber sorteado la cuestión.

No lo hizo, porque, mientras escuchaba a portavoces de todo el arco parlamentario, Puente se había puesto las gafas para juguetear con su móvil. Había confirmado algún dato en su teléfono y ojeado algún mensaje, aunque, ya antes de ofrecer su primera réplica, empezó a escribir durante la intervención de su compañero socialista Patxi López.

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También durante la intervención de Ester Muñoz (PP) había apuntado alguna otra cifra en una hoja mientras revisaba su teléfono, pero ha sido, antes de su última réplica, a pocos minutos de las 21 horas, cuando se le ha visto de manera más insistente con el móvil. Quizá en ese momento haya escrito su mensaje de renuncia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hasta hoy sólo lo sabían sus familiares. Sus familiares y él, que tomó la decisión minutos después de conocer el alcance del accidente -dijo-, que ha provocado la muerte de 69 personas como consecuencia de un choque entre un tren AVE y un Iryo el pasado miércoles en Urda (Toledo).

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Es el segundo accidente mortal en la alta velocidad en un año, tras el ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero y que provocó 46 víctimas mortales, dos hechos que "no son asumibles" para un país como España, según aseguró Sánchez y posteriormente coincidió Puente.

Había empezado el día diciendo que no había "ninguna decisión tomada" respecto a un posible corte de la línea Madrid-Barcelona durante la remodelación de la alta ferroviaria, pero había evitado asumir responsabilidades respecto a su futuro.

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Firme en sus respuestas y sin matices, no se le vio descolocado al hablar sobre términos como balastos o traviesas, tampoco sobre el sistema LZB o el ERTMS, pero sin embargo sí que se le vio con menos serenidad al iniciar un discurso que tenía escrito, tras estar ausente unos minutos en los que tecleaba el móvil mientras se le encendía el reloj, seguramente por las notificaciones de un WhatsApp inesperado.

Puente, que había reprochado al PP ser "el mayor ejemplo de irresponsabilidad política del arco parlamentario", había criticado a la diputada popular Ester Muñoz que cuando gobierna la derecha, "la culpa es siempre del maquinista", pero sí había aceptado las exigencias de dimisión de la izquierda.

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El vallisoletano había defendido la limitación de precios alternativos al tren, la batería de medidas o las ayudas a las víctimas, pero nadie en la sala del Consejo de Ministros, ni dentro de ella ni en la sala de la rueda de prensa posterior, sabía nada de esa dimisión de un cargo que puso a disposición de Sánchez tras el suceso del pasado miércoles.

Fuentes socialistas explican que ha llegado a pedirles disculpas por no comunicar de manera previa la dimisión, un anuncio que tampoco sabían ni Sánchez, ni el equipo del propio ministro, al menos hasta minutos antes de las 21 horas, en el que la noticia de una comparecencia sin novedades se ha transformado en una renuncia inesperada. EFE

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