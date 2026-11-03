Espana agencias

El último día como ministro de Óscar Puente

Guardar

Carlos Rosique

Madrid, 3 nov (EFE).- Una batería de medidas para mejorar la seguridad ferroviaria anunciada en Consejo de Ministros y una defensa de su gestión reivindicada durante cuatro horas de comparecencia en el Congreso. Ese era el resumen de la jornada de Óscar Puente a las 21 horas de este martes. Nada que hiciera presagiar una dimisión comunicada a Pedro Sánchez minutos antes e informada en sede parlamentaria instantes después.

PUBLICIDAD

Lo anunció de manera inesperada pero preparada, con un discurso social y militante, tras engullir todas las exigencias de dimisión por parte de la derecha, pero también de la mayoría de socios de Gobierno que exigieron su salida del Ejecutivo, aunque a esa hora el ya ex ministro parecía haber sorteado la cuestión.

No lo hizo, porque, mientras escuchaba a portavoces de todo el arco parlamentario, Puente se había puesto las gafas para juguetear con su móvil. Había confirmado algún dato en su teléfono y ojeado algún mensaje, aunque, ya antes de ofrecer su primera réplica, empezó a escribir durante la intervención de su compañero socialista Patxi López.

PUBLICIDAD

También durante la intervención de Ester Muñoz (PP) había apuntado alguna otra cifra en una hoja mientras revisaba su teléfono, pero ha sido, antes de su última réplica, a pocos minutos de las 21 horas, cuando se le ha visto de manera más insistente con el móvil. Quizá en ese momento haya escrito su mensaje de renuncia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hasta hoy sólo lo sabían sus familiares. Sus familiares y él, que tomó la decisión minutos después de conocer el alcance del accidente -dijo-, que ha provocado la muerte de 69 personas como consecuencia de un choque entre un tren AVE y un Iryo el pasado miércoles en Urda (Toledo).

Es el segundo accidente mortal en la alta velocidad en un año, tras el ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero y que provocó 46 víctimas mortales, dos hechos que "no son asumibles" para un país como España, según aseguró Sánchez y posteriormente coincidió Puente.

Había empezado el día diciendo que no había "ninguna decisión tomada" respecto a un posible corte de la línea Madrid-Barcelona durante la remodelación de la alta ferroviaria, pero había evitado asumir responsabilidades respecto a su futuro.

Firme en sus respuestas y sin matices, no se le vio descolocado al hablar sobre términos como balastos o traviesas, tampoco sobre el sistema LZB o el ERTMS, pero sin embargo sí que se le vio con menos serenidad al iniciar un discurso que tenía escrito, tras estar ausente unos minutos en los que tecleaba el móvil mientras se le encendía el reloj, seguramente por las notificaciones de un WhatsApp inesperado.

Puente, que había reprochado al PP ser "el mayor ejemplo de irresponsabilidad política del arco parlamentario", había criticado a la diputada popular Ester Muñoz que cuando gobierna la derecha, "la culpa es siempre del maquinista", pero sí había aceptado las exigencias de dimisión de la izquierda.

El vallisoletano había defendido la limitación de precios alternativos al tren, la batería de medidas o las ayudas a las víctimas, pero nadie en la sala del Consejo de Ministros, ni dentro de ella ni en la sala de la rueda de prensa posterior, sabía nada de esa dimisión de un cargo que puso a disposición de Sánchez tras el suceso del pasado miércoles.

Fuentes socialistas explican que ha llegado a pedirles disculpas por no comunicar de manera previa la dimisión, un anuncio que tampoco sabían ni Sánchez, ni el equipo del propio ministro, al menos hasta minutos antes de las 21 horas, en el que la noticia de una comparecencia sin novedades se ha transformado en una renuncia inesperada. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

La mandataria costarricense sostuvo encuentros diplomáticos y empresariales en Madrid, donde abordó temas ambientales, ciberseguridad y nuevas oportunidades para la industria aeroespacial nacional, antes de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

El príncipe heredero de la Corona británica se aficionó al fútbol cuando estaba en el colegio

El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

El hasta este martes responsable de Transportes ha anunciado su dimisión y también a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

ECONOMÍA

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Lamine y Raphinha despachan al Aston Villa y el FC Barcelona firma una nueva victoria en Champions

El Bayern de Múnich rompe el muro del Cholo Simeone: un error grosero de Le Normand condena al Atlético de Madrid y allana el triunfo alemán

Así te hemos contado la derrota del Atlético de Madrid ante la “apisonadora” del Bayern de Múnich con otro grave error de Le Normand

Cientos de personas despiden a Jesús de Miguel en la puerta 9 del estadio del Tenerife entre flores, lluvia y silencio: “Siempre serás un chicharrero”