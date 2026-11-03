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El Rally de Paraguay buscará nuevo patrocinador tras intervención de banco privado

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Asunción, 3 nov (EFE).- El Rally de Paraguay buscará un nuevo patrocinador principal después de que la entidad privada Ueno bank, que se convirtió en el mayor aliado financiero en etapas de la competencia mundial disputadas en 2025 y 2026 en el país, fuera intervenida este martes por el Banco Central por insolvencia, dijo el miembro del comité organizador local de la competición, Camilo Pérez.

"Me preocupa el Rally, cada año ellos son el 'main sponsor' (principal patrocinador) del Rally de Paraguay, tendríamos que salir a buscar (otro) para el año que viene", indicó Pérez durante una entrevista con la radio local ABC Cardinal.

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El dirigente, que también preside el Comité Olímpico Paraguayo (COP), afirmó que Ueno bank aportaba cerca de un millón de dólares como patrocinador de la etapa paraguaya del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés).

"Nosotros vamos a salir a buscar (...), creo que no va a ser difícil (conseguir otro patrocinador principal), creo que lo vamos a hacer con éxito", insistió.

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Asimismo, señaló que el comité organizador del Rally de Paraguay debe "hacer un arreglo de cuentas" con Ueno bank, que además del patrocinio prestaba servicios como venta de entradas y otros para la competencia.

"Finalmente, creo que nosotros vamos a terminar debiéndoles a ellos", apuntó sin ofrecer más detalles.

El pasado 8 de octubre, el Gobierno paraguayo confirmó que albergará una de las fechas del "histórico calendario" del campeonato de 2027, que por primera vez se correrá en 15 etapas.

Entonces, el país informó en un comunicado que acogerá la decimotercera jornada del campeonato, entre el 21 y el 24 de octubre de 2027, dos semanas antes de que se corra la etapa chilena en la región de Bío Bío.

Paraguay firmó en 2024 un contrato para acoger una etapa del certamen por tres años consecutivos, pero en agosto el presidente Santiago Peña reveló que aspira a un nuevo acuerdo para mantener al país en el calendario por otros 10 años.

El piloto francés Sébastien Ogier ganó la etapa paraguaya en 2025, mientras que este año lo hizo el finlandés Sami Pajari. EFE

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