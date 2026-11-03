Espana agencias

El PSOE exige a Feijóo que frene "la deriva violenta" del PP tras la bofetada al delegado del Gobierno en Cantabria

04/10/2024 La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, interviene durante una jornada sobre competitividad e innovación, en el campus Google for Startups, a 4 de octubre de 2024, en Madrid (España). La jornada, organizada por South Summit y Google for Startups, es desarrollada en el marco del Informe Draghi, presentado el pasado 9 de septiembre con el fin de ser la hoja de ruta de la próxima Comisión Europea. El informe se llama 'El futuro de la competitividad de Europa'. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
04/10/2024 La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, interviene durante una jornada sobre competitividad e innovación, en el campus Google for Startups, a 4 de octubre de 2024, en Madrid (España). La jornada, organizada por South Summit y Google for Startups, es desarrollada en el marco del Informe Draghi, presentado el pasado 9 de septiembre con el fin de ser la hoja de ruta de la próxima Comisión Europea. El informe se llama 'El futuro de la competitividad de Europa'. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Guardar

El PSOE ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que frene "ya" la "deriva violenta" de su partido tras la bofetada que habría propinado un concejal 'popular' de Ruesga al delegado del Gobierno en Cantabria, el socialista Pedro Casares, o la aparición de una imagen de un ataúd con la cara del presidente Pedro Sánchez en Hoyocasero (Ávila).

Pedro Casares ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

PUBLICIDAD

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad ha denunciado que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

Por otra parte, el alcalde de la localidad abulense de Hoyocasero, Iván Picós, del PP, ha publicado un comunicado en el que condena la colocación, en el balcón del Consistorio, de un ataúd con la imagen de Pedro Sánchez y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables.

PUBLICIDAD

EL PP ESTÁ "NORMALIZANDO LA VIOLENCIA"

En un comunicado, el PSOE ha denunciado que el PP está "normalizando la violencia" en la precampaña electoral y ha reclamado a Feijóo que "tiene que frenar ya la deriva violenta de su partido". Para los socialistas, en democracia "se puede discrepar" pero "no es admisible una agresión física ni representar la muerte del presidente del Gobierno". "No son simples excesos verbales ni anécdotas de precampaña. Son hechos graves que exigen una respuesta firme", ha exigido.

El PSOE ha insistido en pedir al líder del PP que actúe "de inmediato "para frenar esta carrera violenta que ha pasado del discurso del odio a la agresión física". "A menos de un mes del 29 de noviembre, asusta pensar hasta dónde puede llegar la normalización de estas conductas. La violencia nunca puede ser una carta electoral", han censurado desde Ferraz.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE; Rebeca Torró, ha apuntado también a Feijóo como "el principal responsable de esta carrera violenta, que ha pasado del insulto a las agresiones". "Esta ultraderecha no tiene cabida en democracia", ha escrito en la red social 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Los efectivos desplegados se han concentrado en la inspección de la aeronave para comprobar si la amenaza tenía fundamento real o si se trataba de una falsa alarma.

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Los ayuntamientos comunicarán la designación tras los sorteos previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

El hijo mayor de la reina de Noruega fue condenado a cuatro años de prisión al declararlo culpable de 34 de los 39 delitos que se le atribuían, entre ellos dos violaciones, maltrato, amenazas, agresiones, posesión de drogas y otros muchos delitos

La justicia noruega le otorga la libertad a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette Marit, y le obliga a someterse a controles de estupefacientes

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra

El delantero del CD Tenerife ha fallecido esta mañana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, según ha informado el club en un comunicado

Cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, la emergencia médica que sufrió el futbolista Jesús de Miguel tras el brutal choque contra el portero del Andorra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Un aviso de bomba en un vuelo de Ryanair activa el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia

Cómo saber si me han llamado a mesa electoral para las elecciones generales del 29-N

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Milei estará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid pero Pedro Sánchez se queda sin Sheinbaum y Lula, sus principales aliados progresistas

ECONOMÍA

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Amancio Ortega vuelve a liderar el ranking de los más ricos de España con una fortuna de 125.200 millones de euros: le siguen su hija y Juan Roig

Cuál es la diferencia entre talón y pagaré y cómo puede afectarte

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de noviembre

Comprar una vivienda exige hasta 10 años de renta a los inquilinos de Madrid, Málaga y Barcelona

Se vende piso con okupas: descuentos de hasta el 74% para “convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”

DEPORTES

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

El caso del portero del Andorra Jesús Owono tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel: ¿cuándo puede una jugada de fútbol convertirse en delito?

Muere Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que acabó en el hospital tras un duro golpe con el portero del Andorra

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El verdugo de 1974 ante su territorio ‘maldito’: el Bayern de Múnich nunca ha ganado al Atlético de Madrid en su casa

Último parte de salud del Tenerife sobre Jesús de Miguel: el futbolista “ha empeorado neurológicamente”