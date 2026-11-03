El PP dice que "no va colar" con la dimisión de Puente y apunta a la "responsabilidad" de Sánchez

03/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El Partido Popular (PP) ha asegurado que la dimisión del ministro de Transportes y movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no cuela" porque no lo ha hecho "por las víctimas ni por dignidad" sino "por las encuestas", y ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por nombrarle: "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas".

"Le ha dimitido Tezanos", han trasladado fuentes del PP tras la decisión del ministro de renunciar al cargo y a concurrir en las listad el PSOE el 29N después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y el pasado miércoles en Urda (Toledo), que han dejado un total de 116 fallecidos.

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Así, ha señalado a Sánchez afirmando que "el principal problema" reside en "quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, [en referencia al exministro de Transportes] y de Puente, después". "La responsabilidad no se delega", han advertido los 'populares' para decir al jefe del Ejecutivo que "no puede esconderse detrás de Óscar Puente".

Sin embargo, el PP ha ido más allá, y ha sostenido que ni las salidas de Puente y Sánchez --"después del 29N-- harán "olvidar lo más importante", "qué ha pasado y qué hay que hacer ara recuperar la seguridad perdida" en los trenes: "116 fallecidos exigen verdad, explicaciones y responsabilidades al más alto nivel".

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En este sentido, han incidido en que "la crisis" solo "se cerrará" si hay "explicaciones suficientes, responsabilidades completas y garantías de que no volverá a repetirse".

La decisión, anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.

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MENSAJES DE LOS LÍDERES 'POPULARES'

Distintos dirigentes del PP han reaccionado a la dimisión anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, coincidiendo en que no se trata de "un acto de dignidad" e insistiendo en que llega "tarde".

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En la misma línea se han pronunciado dirigentes del partido como el secretario general del partido, Miguel Tellado, que ha afirmado que la renuncia "no es suficiente" y ha señalado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haberle nombrado para sustituir a José Luis Ábalos --"hoy en la cárcel"--, antes de concluir calificando al ya exministro de "tuitero pendenciero" en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press.

La portavoz 'popular', Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios del último año.

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En su intervención, la dirigente del PP ha había reiterado su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.

"Es una confesión de culpabilidad", ha añadido el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que ha apuntado también en 'X' a la responsabilidad de "quien le nombró y le permitió seguir en su puesto", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha insistido en que Puente "no se atreva a venderlo" como un "acto de dignidad" sino una "dimisión que llega 116 vidas tarde".

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La portavoz de Interior 'popular', Ana Vázquez, ha culpado a las encuestas de "dimitir" al ministro "en el último minuto de la Diputación Permanente" de la Cámara Baja ante la que ha anunciado su salida tras varias horas de comparecencia sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas el pasado miércoles.