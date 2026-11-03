Espana agencias

El PP dice que "no va colar" con la dimisión de Puente y apunta a la "responsabilidad" de Sánchez

03/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El Partido Popular (PP) ha asegurado que la dimisión del ministro de Transportes y movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no cuela" porque no lo ha hecho "por las víctimas ni por dignidad" sino "por las encuestas", y ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por nombrarle: "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas".

"Le ha dimitido Tezanos", han trasladado fuentes del PP tras la decisión del ministro de renunciar al cargo y a concurrir en las listad el PSOE el 29N después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y el pasado miércoles en Urda (Toledo), que han dejado un total de 116 fallecidos.

PUBLICIDAD

Así, ha señalado a Sánchez afirmando que "el principal problema" reside en "quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, [en referencia al exministro de Transportes] y de Puente, después". "La responsabilidad no se delega", han advertido los 'populares' para decir al jefe del Ejecutivo que "no puede esconderse detrás de Óscar Puente".

Sin embargo, el PP ha ido más allá, y ha sostenido que ni las salidas de Puente y Sánchez --"después del 29N-- harán "olvidar lo más importante", "qué ha pasado y qué hay que hacer ara recuperar la seguridad perdida" en los trenes: "116 fallecidos exigen verdad, explicaciones y responsabilidades al más alto nivel".

PUBLICIDAD

En este sentido, han incidido en que "la crisis" solo "se cerrará" si hay "explicaciones suficientes, responsabilidades completas y garantías de que no volverá a repetirse".

La decisión, anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.

MENSAJES DE LOS LÍDERES 'POPULARES'

Distintos dirigentes del PP han reaccionado a la dimisión anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, coincidiendo en que no se trata de "un acto de dignidad" e insistiendo en que llega "tarde".

En la misma línea se han pronunciado dirigentes del partido como el secretario general del partido, Miguel Tellado, que ha afirmado que la renuncia "no es suficiente" y ha señalado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haberle nombrado para sustituir a José Luis Ábalos --"hoy en la cárcel"--, antes de concluir calificando al ya exministro de "tuitero pendenciero" en un mensaje de 'X', recogido por Europa Press.

La portavoz 'popular', Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios del último año.

En su intervención, la dirigente del PP ha había reiterado su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.

"Es una confesión de culpabilidad", ha añadido el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que ha apuntado también en 'X' a la responsabilidad de "quien le nombró y le permitió seguir en su puesto", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha insistido en que Puente "no se atreva a venderlo" como un "acto de dignidad" sino una "dimisión que llega 116 vidas tarde".

La portavoz de Interior 'popular', Ana Vázquez, ha culpado a las encuestas de "dimitir" al ministro "en el último minuto de la Diputación Permanente" de la Cámara Baja ante la que ha anunciado su salida tras varias horas de comparecencia sobre el accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas el pasado miércoles.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

La mandataria costarricense sostuvo encuentros diplomáticos y empresariales en Madrid, donde abordó temas ambientales, ciberseguridad y nuevas oportunidades para la industria aeroespacial nacional, antes de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

El príncipe heredero de la Corona británica se aficionó al fútbol cuando estaba en el colegio

El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

El hasta este martes responsable de Transportes ha anunciado su dimisión y también a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

ECONOMÍA

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Lamine y Raphinha despachan al Aston Villa y el FC Barcelona firma una nueva victoria en Champions

El Bayern de Múnich rompe el muro del Cholo Simeone: un error grosero de Le Normand condena al Atlético de Madrid y allana el triunfo alemán

Así te hemos contado la derrota del Atlético de Madrid ante la “apisonadora” del Bayern de Múnich con otro grave error de Le Normand

Cientos de personas despiden a Jesús de Miguel en la puerta 9 del estadio del Tenerife entre flores, lluvia y silencio: “Siempre serás un chicharrero”