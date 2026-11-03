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El juez del 'caso Leire Díez' prorroga la investigación hasta junio de 2027 y no descarta nuevas actuaciones

17/11/2025 La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. POLITICA MATIAS CHIOFALO
17/11/2025 La exmilitante del PSOE Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla. POLITICA MATIAS CHIOFALO
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prorrogado seis meses más la instrucción del 'caso Leire Díez' al quedar pendientes "múltiples" diligencias de investigación, como las declaraciones de los principales imputados y el análisis de la documentación intervenida en los registros policiales. A la vez, Pedraz ha advertido de que no descarta impulsar nuevas actuaciones.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor amplía el plazo de la investigación durante seis meses a contar desde el próximo 10 de diciembre hasta el 10 de junio de 2027, "sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores a seis meses que puedan acordarse" a la finalización de ese plazo.

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El magistrado toma la decisión para seguir indagando en la presunta trama para obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante del partido Leire Díez.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz aduce que "para el buen fin de la instrucción resulta necesario la práctica y/o conclusión de las diligencias interesadas". "Son múltiples las diligencias de investigación aún pendientes de practicar, que obligan a prorrogar indefectiblemente la instrucción de la causa", señala.

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Entre ellas, el juez recoge las que considera más "relevantes", como la declaración como investigados de "los principales implicados", entre los que se encuentran Cerdán, Díez, el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.

Todo ello "a expensas del análisis de la documentación y evidencias halladas en las diligencias de entradas y registros practicadas, precisamente en las primeras diligencias", incide Pedraz aludiendo a las pesquisas del pasado mes de mayo, cuando, pocos días antes del levantamiento del secreto de sumario de la causa, se produjo la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz y en los domicilios de algunos de los imputados.

El magistrado recalca que "no se puede descartar" que "del resultado de esas diligencias pendientes de practicar" haya "nuevos elementos sobre los que deberán practicarse nuevas diligencias", todo ello "a expensas del resultado que arrojen las ya acordadas en resoluciones precedentes".

Pedraz pone de manifiesto la "complejidad" y "exhaustividad" de la instrucción y "la gravedad de los hechos investigados", que obligan a realizar una "investigación profunda de los mismos", para justificar la ampliación de las pesquisas.

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EuropaPress

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