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El Gobierno exige “algo más que una condena” ante la agresión al delegado en Cantabria

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Madrid, 3 nov (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha exigido “algo más” que una condena ante la agresión denunciada por el delegado del Gobierno en Cantabria y ha pedido “un paso adelante” de todos los responsables políticos que frene “cualquier tipo de escalada”.

Saiz ha intervenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha respondido a una pregunta sobre la agresión física que el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares, ha denunciado ante la Guardia Civil.

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La denuncia es contra un concejal del PP por agredirle de forma "física y verbal" cuando ambos coincidieron este pasado domingo en una feria ganadera de Cantabria.

La portavoz ha expresado su solidaridad con el delegado y luego ha señalado: “Cuando estamos en democracia, se puede discrepar; pero lo que no cabe de ninguna manera es ningún tipo de violencia, ni los insultos ni la violencia verbal y mucho menos la física”.

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“Los responsables políticos tenemos que ser especialmente ejemplares y por eso estos hechos, que son gravísimos, requieren no solo una condena firme, inmediata y rotunda, sino algo más, dar un paso adelante y frenar cualquier tipo de escalada que respalde o calle ante ningún tipo de violencia y eso es lo que exijo a todos los responsables políticos”, ha añadido. EFE

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