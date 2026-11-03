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Eduardo Camavinga: "Ahora soy un hombre nuevo"

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga declaró este martes que ahora es "un hombre nuevo", después de las críticas que recibió por su papel en la eliminación del conjunto blanco en la pasada Liga de Campeones, en la víspera de la visita de su equipo al AEK de Atenas (miércoles, 18.45 horas CET).

"Ese momento fue duro, difícil para mí, porque en mi carrera no he tenido este tipo de momentos. Siempre en las cosas negativas hay cosas buenas que tengo que aprender. Ahora soy un hombre nuevo, he trabajado mucho este verano, tengo más disciplina que antes, ahora trabajo para recompensar la confianza que el club me ha dado", añadió, respecto a su expulsión en la vuelta de la eliminatoria contra el Bayern en la que el Real Madrid se despidió de la competición el curso pasado.

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Camavinga profundizó en su nueva madurez: "Lo primero que aprendí es no escuchar todo lo que vosotros (los periodistas) decís. Un futbolista tiene que pensar en sí mismo y es lo que he hecho, no dudar de mí mismo por las críticas de la gente, trabajar y volver a tu mejor nivel".

"Ese episodio no lo voy a pensar, ya he tenido tiempo durante el verano, que me dolió. Cuando he hecho lo que hice en el partido del Barcelona no era una revancha, yo hago el trabajo invisible que nadie ve para hacer ese tipo de cosas en el campo. Lo que hice ante el Barcelona la gente lo va a olvidar y tengo que hacer más en los próximos partidos", resumió, sobre su papel en la jugada del gol de la victoria de Mbappé ante el Barcelona en el clásico.

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Camavinga explicó su proceso durante el verano: "He ido a la escuela, he aprendido mucho, cosas de mi cabeza que no hago, más disciplina, el trabajo invisible hago mucho más, llego dos o tres horas antes para el gimnasio, y mi mentalidad también, soy un poco más maduro, no sé si se nota".

Resaltó el papel de Jose Mourinho en el equipo: "El míster es más simpático de lo que la gente piensa, gran entrenador con mucha historia, se aprende mucho cada día. El míster me ha dado toda la confianza para la temporada, me ha dicho que me quiere, que soy importante, y eso me ha ayudado a trabajar un poco más como estoy haciendo ahora".

Además, destacó el buen ambiente en el vestuario: "Siempre hemos tenido una buena relación, siempre hemos sido un equipo unido, pero cuando los resultados no son buenos para vosotros hay cosas malas que pasan en el vestuario. Es el punto de vista de vosotros".

Sobre Bernardo Silva, su compañero en el centro del campo, comentó: "Bernardo es un buen jugador, que nos da mucha posesión, apoya mucho la salida de balón. Necesitábamos jugadores de este perfil, Bernardo nos ayuda mucho. Los resultados son así, hemos ganado muchos partidos esta temporada, hemos empezado bien. Los grandes jugadores nos ayudan siempre".

Además, opinó sobre las noticias del pasado verano respecto a una posible salida de Vinícius del club: "No, porque Vini es un madridista desde niño, tiene el corazón blanco y le encanta el club. Él quería seguir".

Camavinga comenzó su intervención con un emotivo recuerdo al futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un choque fortuito durante el partido entre su equipo y el Andorra disputado el lunes. EFE

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