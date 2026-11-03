Detenida por estafar 13.000 euros a 21 jóvenes con pocos recursos y urgencia para alquilar

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Barcelona, 3 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer, que ya ha ingresado en prisión, acusada de estafar 13.000 euros a 21 víctimas, en su mayoría jóvenes con pocos recursos y urgencia para alquilar, por contratar apartamentos turísticos y ofrecer falsamente sus habitaciones en alquiler por 300 euros.

Según ha informado hoy la policía catalana, junto a la mujer, de 20 años de edad y con antecedentes por hechos parecidos, ha sido detenido también su pareja, un hombre de 31 años, aunque en su caso con una colaboración más testimonial, acusados de un delito continuado de estafa y seis de hurto.

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Fuentes cercanas al caso han detallado a EFE que la mujer ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial, mientras que el hombre ha quedado en libertad con cargos.

Las Unidades de Investigación de los Mossos en Manresa (Barcelona) y Valls (Tarragona) iniciaron la investigación en septiembre pasado, a raíz de dos denuncias recibidas en las comisarias de ambas poblaciones con un sistema de estafa muy parecido.

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En concreto, la mujer, a través de plataformas en línea, reservaba pisos turísticos para una o dos noches y mientras se alojaba, publicaba en un portal inmobiliario anuncios de alquiler de pisos y habitaciones por unos 300 euros mensuales.

Posteriormente, la mujer quedaba con las víctimas que se habían interesado por su oferta y les enseñaba el piso en persona, haciéndose pasar por la propietaria o la inquilina, con lo que generaba una apariencia de legitimidad que hacía que confiasen en ella.

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Cuando las víctimas aceptaban la oferta, la mujer les hacía firmar un contrato con datos falsos y les cobraba en efectivo la primera mensualidad y una fianza, por importes de entre 450 y 800 euros, tras lo cual les entregaba las llaves o les prometía dárselas al día siguiente.

Sin embargo, cuando las víctimas acudían al piso para instalarse, la mujer ya había abandonado el apartamento, había bloqueado su teléfono y había retirado el anuncio.

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Según los Mossos, en más de un ocasión cobró a más de una persona por la misma habitación el mismo día, lo que provocó que varias víctimas se encontrasen posteriormente en el lugar y constataran que habían sido estafadas.

Y no solo estafaba a las víctimas con un falso alquiler, sino que cuando la mujer se iba de los distintos apartamentos turísticos se llevaba presuntamente objetos de valor, como televisores, microondas, ropa de cama y toallas.

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En concreto, los Mossos relacionan con hurtos en seis apartamentos turísticos por un valor superior a los 4.500 euros a la mujer, que utilizaba nombres distintos y datos de terceras personas para dificultar su identificación, según la Policía de la Generalitat.

Según los Mossos, a la mujer y a su pareja se les atribuyen 21 delitos cometidos en Valls, Calafell y El Vendrell (Tarragona), Tarragona, así como en Terrassa, Manresa, Sabadell, Viladecans y Badalona (Barcelona).

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La mayoría de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 25 años, con pocos recursos económicos y una necesidad urgente de vivienda, ya que no buscaban una estancia de vacaciones, sino una habitación donde establecer su domicilio habitual.

En la mayoría de los casos, el dinero pagado a la mujer como anticipo del primer mes y fianza suponía una buena parte o incluso la totalidad de los ingresos mensuales o de los ahorros de las víctimas, según los Mossos.

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Los Mossos mantienen la investigación abierta, ya que no se descarta que pueda haber más víctimas. EFE