Defensa destina 356 millones a material del sistema de armas de patrulla marítima, munición de artillería y pirotecnia

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El Consejo de Ministros ha autorizado destinar casi 357 millones de euros a material del sistema de armas de patrulla marítima, munición de artillería, material pirotécnico, de búsqueda y rescate, e instrucción, y mantenimiento y extras para los helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada.

En concreto, Defensa gastará 20 millones en "la adquisición de sonoboyas y material asociado al sistema de armas de patrulla marítima", y otros 269.200 millones para " munición de artillería de campaña de 155 milímetros de alcance extendido", según recogen las Referencias del Consejo de Ministros.

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Además, se destinan 30 millones de euros al "suministro de material pirotécnico, de búsqueda y rescate, y de instrucción", y 37.909.731,23 de euros más a la enmienda 3 a la LOA SP-P-SDE, un programa para adquirir helicópteros multipropósito MH-60R de la Armada.