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Colau agradece a Puente la "dignidad" de su dimisión y opta por avanzar en acuerdos

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La candidata del Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha agradecido ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la "dignidad de este gesto difícil" tras haber anunciado su dimisión este martes en la Diputación Permanente y ha abogado por avanzar en acuerdos y medidas.

"Quiero agradecer a Óscar Puente la dignidad de este gesto difícil. Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público", ha dicho en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

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Posteriormente, en una entrevista en 'La noche en 24 horas', Colau ha destacado que la dimisión del ya exministro de Transportes ha "marcado la diferencia" con respecto a la derecha. "La derecha jamás ha dimitido y la derecha claramente quería utilizar a Óscar Puente para hacer campaña", ha aseverado la exalcaldesa de Barcelona.

Así, ha argumentado que tras dos accidentes mortales en la alta velocidad española, esto "ya no va de nombres" ni "de cargos", si no de "garantizar el derecho a la movilidad".

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Por otro lado, el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, ha considerado que Óscar Puente ha "cumplido con su deber" y "se ha marchado con dignidad". Asimismo, ha emplazado a poner "todo el foco" en recuperar "inversión, dignidad y confianza" para "nuestro ferrocarril, nuestra administración y nuestro país".

También ha trasladado su agradecimiento la co-coordinadora de Movimiento Sumar y candidata por Frente Amplio, Verónica Barbero, que ha destacado el "compromiso", la "información" y la "responsabilidad" de ÓScar Puente. "Ciudadanía y víctimas merecen gestos así", ha escrito en un mensaje en la red social 'Bluesky'.

Barbero ha apelado a "quienes deben responder por el Ventorro, Angrois, las residencias de Madrid y cribados de Andalucía", al tiempo que ha pedido trabajar "por un ferrocarril público fuerte y un pacto de Estado".

MONTERO DICE QUE LA DIMISIÓN RESPONDE A UN "CONSENSO SOCIAL"

La candidata de Podemos, Irene Montero, ha asegurado en 'Hora 25' de Cadena Ser que era "muy difícil" que Puente no dimitiera porque había un "consenso social" y "político", pero ha centrado el foco en "garantizar" la "seguridad" y "buen funcionamiento del sistema ferroviario".

Por ello, ha defendido aplicar el artículo 128 de la Constitución para "recuperar el control público" y "renacionalizar" el sector tras las "privatizaciones" y "liberalización fracasada", "como en Reino Unido". "Esto es el fondo del asunto y lo que tenemos que abordar con urgencia".

En este sentido, ha sostenido que si el sistema ferroviario está en manos de empresas privadas "todo el mundo entiende" que "van a estar más preocupadas en hacer negocio" que en "invertir lo que hay que invertir y de garantizar lo que hay que garantizar para que no haya ningún accidente más".

Sobre la salida del ministro ha considerado que "en estos días" tras el accidente de Urda (Toledo) se ha hecho "evidente" que "socialmente" había "un gran consenso" acerca de que "debía dimitir" y "asumir la responsabilidad política".

IU VE UN "ERROR" LA LIBERALIZACIÓN DEL SISTEMA

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha subrayado que la dimisión de Puente "permite abrir una nueva etapa en la política ferroviaria".

"Asumir responsabilidades forma parte del ejercicio de un cargo público y hay que normalizarlo. Dimitir también es un acto de coherencia", ha escrito Maíllo en sus redes sociales, defendiendo que la prioridad es esclarecer lo ocurrido en Urda, atender a las víctimas y "garantizar que no vuelva a ocurrir"

A su juicio, la liberalización del sistema ferroviario "ha sido un error", por lo que ha apostado por revertir las privatizaciones, reforzar el mantenimiento e invertir en personal.

En términos similares se ha expresado el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, que ha afirmado que "no hay excusas" para no hablar de modelos: "O reforzar el Estado o sacar la motosierra, o apostar por lo público o liberalizar para hacer negocios".

Asimismo, ha señalado que la dimisión de Puente es "lo correcto" y una "muestra de respeto hacia las víctimas".

Óscar Puente ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que ha tomado tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.

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EuropaPress

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