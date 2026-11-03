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Casi 30.000 participantes en una Behobia-San Sebastián sin claros favoritos

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San Sebastián, 3 nov (EFE).- La Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más multitudinarias a nivel nacional, se celebrará el próximo domingo con cerca de 30.000 inscritos y sin favoritos claros.

Un total de 29.301 atletas han realizado la preinscripción, según han confirmado en el acto de presentación en San Sebastián los organizadores, quienes han mostrado su preocupación por la bajada de las fichas femeninas, lejos del sueño del 50 % por el que ha pugnado esta carrera en los últimos años.

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Se ha alejado, por tanto, el récord de participación de mujeres que se alcanzó en 2025 con 9.478 inscritas y se ha pasado de un 34 % (8.673) al 31 % de la presente edición, con varios centeneras de bajas en las semanas previas a esta prueba atlética.

El ramillete de favoritos en la carrera masculina lo encabeza el ganador del pasado año, Raúl Celada, que, por tanto, tendrá ocasión de defender su título ante rivales de peso como el vetarano Javi Guerra o el guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero en los dos años previos.

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Los organizadores han mostrado también su preocupación por la reventa de dorsales previamente adquiridos para disputar la prueba con salida en Irun y llegada en el centro de San Sebastián.

Entre las novedades para este año, figura la recuperación de la prueba infantil Behobia Txiki para los más pequeños y un servicio de grabación láser de medallas bajo demanda al llegar a meta.

La meteorología volverá a ser clave en una carrera que ha registrado sus incidentes más graves en jornadas de calor como la que se espera este domingo, el peor aliado de los atletas. EFE

cr/cgc/jpd

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