Barrios: “A borrar el día de hoy y pensar en el domingo”

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Madrid, 3 nov (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, abogó este martes, tras la derrota por 0-2 contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, por “borrar el día de hoy” y pensar ya en el encuentro del próximo domingo contra el Barcelona, al tiempo que consideró que su equipo lo dio “todo, pero no ha podido ser”.

“La verdad que hoy jugamos contra un rival que sabíamos que, probablemente, es uno de los favoritos en esta Champions. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y no ha podido ser. El equipo lo ha dado todo, pero no ha podido ser”, explicó a Movistar+.

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El 0-1 fue el principio del fin para el Atlético. “No estábamos creando mucho peligro, ellos tampoco nos estaban sometiendo ni creando, pero ese gol no nos lo esperábamos. Hemos intentado ir más arriba y ha llegado el segundo”, declaró.

“El plan un poco de partido era utilizar a Sorloth arriba y buscar esas segundas jugadas. Nos ha faltado quizá quedarnos más esa segunda jugada y poder jugar en su campo con la pelota para crearles peligro”, añadió. EFE

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