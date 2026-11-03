Aviso naranja en litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia por lluvias

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Madrid, 3 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la madrugada de este miércoles el aviso nivel naranja (peligro importante) en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia por precipitaciones que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia, el aviso está activo desde las 21:00 horas de este martes hasta las 03:59 horas de este miércoles por chubascos que podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañados de tormentas.

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En ambos casos, el aviso se refiere a las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

En el litoral sur de Alicante el aviso amarillo (peligro bajo) está activo desde las 23.00 horas del martes hasta la 01.59 de este miércoles por precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado, lluvias que podrían ir acompañadas de tormenta.

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Asimismo, en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia los chubascos, que podrían ir acompañados de tormenta, podrían acumular 60 l/m2 en doce horas desde las 20:00 horas de este martes hasta las 11:59 horas del miércoles. EFE