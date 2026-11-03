Álvaro Morte dedica un premio a las víctimas del accidente de tren de Urda

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Cádiz, 3 nov (EFE).- El actor Álvaro Morte ha dedicado el Premio de Honor que le ha entregado esta noche el South International Series Festival de Cádiz a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Urda (Toledo), a sus familias y a la gente que ha estado trabajando en la zona de la tragedia.

Al recoger esta noche el premio en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el actor ha confesado que tenía el corazón "dividido en dos", entre la alegría de recoger este reconocimiento en su tierra y el "profundo dolor" por la "terrible tragedia" que ha causado la muerte a 69 viajeros del tren.

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Álvaro Morte, que alcanzó fama internacional con su papel de "El Profesor" de la serie "La casa de papel", ha asegurado al recibir el galardón que le emociona recibirlo en una tierra, Cádiz, a la que se siente "profundamente" unido, ya que nació en Algeciras (Cádiz).

Y ha adelantado que hará un homenaje a su tierra a través del personaje que interpreta en la película que rueda actualmente, bajo la dirección de Paz Vega.

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Se trata de un hombre ciego, una suerte de trovador que va con su guitarra y tiene "la capacidad de ver más allá, de poner verdades sobre la mesa" con "una ironía maravillosa".

"Hablé con Paz y le dije que me gustaría hacer un homenaje a mi tierra y hacer de este personaje un tipo que hable gaditano y tenga espíritu carnavalero", ha explicado. EFE

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(foto)