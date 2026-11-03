73 personas fallecidas en siniestros de tráfico en octubre, ocho menos que el año anterior

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- Durante el mes de octubre se han registrado en las carreteras 70 siniestros mortales en los que han muerto 73 personas, ocho menos que en el mismo mes de 2025, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 2 % respecto al mismo periodo del año anterior con 40,6 millones de movimientos de largo recorrido.

Aunque las vías convencionales continúan siendo las más peligrosas -se han cobrado la vida de más de siete de cada 10 víctimas mortales este mes- han registrado 12 fallecidos menos que el pasado año, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

PUBLICIDAD

En cuanto al medio de desplazamiento, ha aumentado el número de usuarios vulnerables fallecidos, dos más, entre los que destacan especialmente los 27 motoristas muertos, ocho más que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, la cifra de fallecidos en turismo ha descendido con respecto a octubre del año anterior (19 menos).

Diez de los fallecidos no usaban el correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: seis conductores de turismo y dos de camión no llevaban el cinturón de seguridad y dos ciclistas no hacían uso del casco.

PUBLICIDAD

En función del tipo de siniestro, han descendido tanto los fallecidos por todo tipo de colisiones, con 28 (once menos que en el mismo mes del año anterior) como las víctimas mortales por salidas de vía (seis menos).

Por tramos de edad, han aumentado los fallecidos de entre 55 y 64 años (cuatro más) y los de entre 45 y 54 años (tres más), mientras que han descendido los jóvenes muertos de entre 15 y 24 años (11 menos).

PUBLICIDAD

Por comunidades autónomas, Andalucía, con 17 víctimas mortales, es la que tiene mayor número de fallecidos en octubre, seguida de Cataluña con 11, mientras que el mayor incremento respecto al año anterior se ha registrado en la Comunidad Valenciana (siete más).

Por lo que respecta a la festividad de Todos los Santos, desde las 15:00 horas del viernes 30 de octubre hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre se han contabilizado nueve accidentes de tráfico en vías interurbanas en los que han muerto 13 personas, cinco de ellas usuarios 'vulnerables': dos peatones, dos motoristas y un ciclista.

PUBLICIDAD

El siniestro más grave se produjo en la provincia de Zamora, en una salida de vía, donde fallecieron cuatro miembros de una misma familia, dos de ellas menores.

Todos los fallecidos circulaban por carreteras convencionales. En cuanto a la tipología, entre ellos, se han producido tres colisiones, tres salidas de vía y dos atropellos a peatones.

PUBLICIDAD

Los siniestros han ocurrido en San Miguel de Salinas (Alicante), Marratxí (Illes Balears), Olesa de Montserrat (Barcelona), Xert (Castellón), El Berrueco y Torres de la Alameda (Madrid), Bardabás (Ourense), Villalube (Zamora) y Alberite de San Juan (Zaragoza).

En lo que va de año, hasta el lunes 2 de noviembre, han muerto 900 personas en siniestros de tráfico, 56 menos que en el mismo periodo de 2025. EFE

PUBLICIDAD