Tiempo estable en la península y Baleares este lunes; lluvias fuertes en Canarias

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Madrid, 2 nov (EFE).- La situación anticiclónica dejará este lunes un tiempo estable en la mayor parte de la península y en Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología, que ha anunciado lluvias fuertes y persistentes en las islas montañosas del archipiélago canario.

Se esperan cielos poco nubosos, despejados con nubes altas, excepto en los litorales cantábricos y mediterráneos, donde se esperan nubes bajas que pueden dejar precipitaciones en general débiles en los litorales del levante con algún chubasco moderado.

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En Canarias se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones que en las islas montañosas se esperan fuertes, con tormenta y sin descartar que sean localmente persistentes y muy fuertes en las islas más occidentales.

Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Alborán y en las regiones del tercio este.

Descenso de las máximas en la mitad norte, tercio este y Baleares, más acusado en el extremo nordeste; ascensos en el litoral sur andaluz y sin cambios en el resto; descensos en general de las mínimas, con ascensos puntuales en el litoral del extremo nordeste y áreas del centro norte; descensos ligeros de las mínimas en Canarias; y heladas débiles en el Pirineo y de forma puntual en la meseta norte y las montañas de su contorno.

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Predominará el viento flojo de componente este en el interior peninsular, excepto en el Ebro, donde habrá cierzo; componente este moderado en el Cantábrico, con momentos de fuerte en Galicia, moderado en Alborán con intervalos fuertes en el Estrecho; y este y nordeste en el Mediterráneo, con tramontana en Ampurdán y Menorca, que puede ser fuerte. En Canarias, el viento será moderado del este.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:

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GALICIA: Cielos cubiertos que tenderán a poco nubosos a partir de mediodía, con predominio de las nubes altas. Posibilidad de brumas y nieblas dispersas en la mitad norte de la provincia de Lugo durante la madrugada. Baja probabilidad de llovizna en el norte de Lugo durante la tarde. Mínimas en descenso ligero generalizado, siendo el descenso más acusado en el sureste de la Montaña de Lugo, excepto en zonas del norte de la provincia de A Coruña y el litoral oeste de Lugo donde ascenderán ligeramente.

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Máximas en descenso ligero en el suroeste de Ourense y el sur de Pontevedra, y en ascenso ligero en el oeste de A Coruña. Viento flojo del este y noreste que arreciará a moderado por la tarde, con alguna racha muy fuerte ocasional en el entorno de Abadín.

ASTURIAS: Cielos cubiertos con intervalos nubosos durante la tarde, con predominio de las nubes altas durante la primera mitad del día y de las nubes bajas a últimas horas del día. Posibilidad de brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera durante la madrugada, y en la mitad sur de la Cordillera durante las últimas horas del día. Mínimas en descenso ligero en la mitad occidental y en el sureste del Principado. Máximas sin cambios. Viento flojo del este.

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CANTABRIA: Cielos muy nubosos o cubiertos con intervalos nubosos durante la tarde, con predominio de las nubes altas durante la primera mitad del día y de las nubes bajas a últimas horas del día. Posibilidad de brumas en la mitad sur de la Comunidad y de nieblas aisladas en zonas altas durante las últimas horas del día.

Mínimas en ascenso ligero en la mitad oriental de la Comunidad, siendo el ascenso más acusado en el entorno de Laredo. Máximas en descenso ligero en el sur y el este de la Comunidad. Viento flojo variable.

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PAÍS VASCO: Cielos muy nubosos con intervalos nubosos durante la tarde, con predominio de las nubes bajas. Posibilidad de brumas en toda la Comunidad y de nieblas aisladas en la Llanada alavesa durante la madrugada. Mínimas en ascenso ligero en la mitad occidental de la Comunidad, y en descenso ligero en la mitad oriental. Máximas en descenso ligero generalizado. Viento flojo con predominio de la componente norte.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, aumentando la nubosidad alta durante la tarde. Además, se esperan algunas nubes bajas en el extremo nororiental a primeras horas y en el tercio norte al final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, menos las mínimas en el cuadrante nororiental, que tenderá a subir ligeramente. Heladas débiles. Viento del noreste y norte, flojo o moderado, más intenso en el cuadrante nororiental.

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NAVARRA: Cielos despejados o poco nubosos. Posibilidad de brumas en el tercio norte de la Comunidad durante la madrugada. Baja probabilidad de lluvias débiles en el este de los Pirineos durante la tarde. Mínimas en descenso ligero en el centro y el norte de la Comunidad, y en ascenso ligero en el sur. Se esperan heladas débiles en el este del Pirineo navarro. Máximas en descenso ligero en la mitad norte de la Comunidad. Viento moderado del norte y noroeste.

LA RIOJA: Cielos con nubes altas, y algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas y al final del día en la Rioja Alta. Temperaturas con pocos cambios, menos las máximas en la sierra, que descenderán ligeramente. Algunas heladas débiles en la sierra. Viento del noroeste y oeste, flojo en general, más intenso en la Rioja Oriental.

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ARAGÓN: Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en descenso, ligero en el valle del Ebro, y sin cambios o en ligero ascenso en Cinco Villas. Heladas débiles a moderadas en zonas altas de Pirineos, y débiles en el sistema Ibérico. Viento flojo a moderado del noroeste en la depresión del Ebro y zonas colindantes del sistema Ibérico; flojo de componente norte en el resto del sistema Ibérico; del norte moderado a fuerte en cumbres de Pirineos, con tendencia a flojo al final del día; y flojo de dirección variable en Huesca.

CATALUÑA: Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, y aumento de la nubosidad en zonas del litoral y prelitoral a lo largo de la jornada. Precipitaciones débiles a moderadas a última hora en el litoral sur de Barcelona y norte de Tarragona, que podrían ser puntualmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero descenso en Lleida, Tarragona y Pirineos, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto.

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Máximas en descenso, que podría ser puntualmente notable en el litoral de Barcelona. Heladas débiles a moderadas en zonas altas de Pirineos. En el Ampurdán viento del norte moderado; en el resto del litoral, del este y noreste moderado, tendiendo a flojo durante la mañana, y rolando a componente sur flojo al final de la jornada; en Pirineos de componente norte moderado a fuerte en cumbres, tendiendo a flojo al final del día; y en el resto flojo de dirección variable, con predominio de la componente sur en horas centrales, con algún intervalo moderado.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con nubes altas por la tarde en la mitad norte. Temperaturas sin cambios hacia el sur y en ligero o moderado descenso en el norte, más acusado en las mínimas. Viento flojo y variable, predominando la componente este.

MADRID: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado de las mínimas en el sureste. Viento flojo del este y el nordeste.

CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas que, al final del día, irán acompañadas de nubes bajas en el sur de Albacete y en el sureste de Cuenca con brumas y nieblas asociadas en zonas elevadas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en La Mancha y valles del Tajo y del Guadiana; máximas sin cambios o en descenso en general ligero. Heladas débiles en el norte de la Ibérica. Viento flojo variable con predominio de la componente este, en la mitad norte.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral, más probables la primera mitad del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en descenso. Viento moderado del noreste en el litoral, rolando a este flojo a partir de mediodía, y a sur a partir de la tarde; en el resto, flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales.

MURCIA: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, que tenderán a nubosos de nubes medias y bajas que pueden dejar chubascos ocasionales a lo largo del día, más probables en el litoral. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con predominio de la componente este y con intervalos moderados en el litoral.

ISLAS BALEARES: Intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso. Viento moderado del norte y nordeste, con algún intervalo de fuerte de madrugada en Menorca y norte de Mallorca, disminuyendo por la tarde a flojo de componente este en Mallorca y Pitiusas.

ANDALUCÍA: Cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales durante la segunda mitad del día en el extremo oriental. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo en descenso en el litoral gaditano; máximas en general sin cambios, salvo localmente en ascenso en la mitad occidental de la provincia de Málaga. Vientos flojos variables. Levante moderado en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.

CANARIAS: Nuboso o cubierto de madrugada, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas en general. Probables lluvias o chubascos fuertes o muy fuertes en las islas occidentales, que podrían ir acompañados de tormenta y ser localmente persistentes en el caso de La Palma. En las islas orientales, baja probabilidad de lluvias ocasionales, débiles a moderadas. Calima ligera en las islas orientales, Tenerife y La Gomera. Temperaturas con pocos cambios en las islas más orientales.

En el resto de islas, máximas sin cambios o en ligero ascenso, mínimas sin cambios o en ligero descenso. En la provincia oriental, viento de noreste a este flojo a moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. En la provincia occidental, viento predominantemente flojo de componente este, con probables intervalos ocasionales de moderado a fuerte y dirección variable, así como rachas localmente muy fuertes. efe

RC