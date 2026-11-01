World Central Kitchen se marcha de Urda (Toledo) tras repartir unas 4.000 comidas

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Urda (Toledo), 1 nov (EFE).- La ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), tiene previsto desmontar este domingo su puesto donde reparten comidas en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha causado 69 fallecidos, tras haber distribuido unas 4.000 comidas a los servicios de emergencia.

En declaraciones a EFE este domingo desde la zona del accidente, el director de Respuesta de la WCK, Olivier de Belleroche, ha explicado que llevan sobre el terreno desde el miércoles, cuando instalaron un puesto de distribución de comidas calientes y bocadillos, que ha estado operativo las 24 horas al día y en el que han repartido desayunos, comidas y cenas.

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De Belleroche ha explicado que este domingo "ya han bajado bastante" los efectivos de emergencias y seguridad que están desplazados en la zona, mientras que los siguen sobre el terreno se han instalado más cerca de las vías donde se produjo el accidente.

Por ello, ha señalado que para este domingo se ha cocinado un guiso de pollo con verdura y setas, que se ha envasado y repartido en el lugar donde trabajan los efectivos de emergencias y para esta tarde y noche, se ha dispuesto ya un servicio de cenas frío, de bocadillos de jamón y de tortilla, con agua y fruta, que se dejará también entregado.

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Tras repartir este servicio frío, el puesto de la WCK se desmontará y volverá a la base, tras estar sobre el terreno desde el miércoles, un tiempo en el que han ofrecido unas 4.000 comidas, con platos calientes como paella o fideuá, y en los que también se ha contado con una 'food truck' de hamburguesas, tacos y burritos.

En total, en estos días han estado un equipo de seis personas, a los que se ha sumado la chef Pepa y voluntarios que también han colaborado.

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De Belleroche ha agradecido la ayuda de los vecinos de Urda y de Los Yébenes, que han dado productos, han hecho pan y han mandado embutido para hacer los bocadillos, por lo que ha valorado que los ayuntamientos de estas dos localidades y los vecinos "se han portado súper bien".

Ha subrayado que han facilitado cubos de basura y de recogida selectiva de residuos, todo "súper bien montado" y ha aseverado que "en pocos sitios lo han hecho tan rápido y eficiente", por lo que ha reiterado los agradecimientos a los ayuntamientos y vecinos de ambos municipios.

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También ha agradecido a la Guardia Civil que les permitieran pasar a la zona desde el mismo día del accidente, para "dar servicio" y ofrecer comida a todos los efectivos de emergencias que han trabajado en el lugar del accidente. EFE

(foto) (vídeo)