Vuelven a pedir patrullas militares en el Hospital de Ceuta tras la agresión a enfermeras

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Ceuta, 1 nov (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Ceuta ha condenado hoy "de forma rotunda" la última agresión a varias enfermeras del Hospital Universitario mientras desempeñaban su labor asistencial y ha cuestionado la retirada de los militares de la puerta de las Urgencias.

En un comunicado, CSIF ha señalado que la gravedad del altercado ha requerido la personación e intervención de agentes de la Policía Nacional en las instalaciones del hospital para socorrer y prestar auxilio a las profesionales sanitarias, quienes ya han confirmado que procederán a interponer la correspondiente denuncia judicial contra el agresor.

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Ante estos "intolerables hechos" CSIF ha activado de manera inmediata su protocolo frente a agresiones, poniendo a entera disposición de las enfermeras afectadas todos sus recursos, incluyendo asistencia jurídica y apoyo psicológico, al tiempo que les traslada todo su respaldo y les desea una pronta recuperación.

Para la central sindical, este grave suceso confirma "los peores presagios y demuestra que la denuncia pública realizada por CSIF hace apenas unos días estaba plenamente fundamentada".

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El sindicato insiste en que la reciente retirada de las patrullas militares que custodiaban el perímetro del Hospital Universitario ha sido una decisión "precipitada e irresponsable", que ha restado un elemento disuasorio clave en una infraestructura crítica y sin alternativa en la ciudad.

"Hace tan solo unos días alertábamos del peligro de desproteger el hospital ante el aumento de incidentes violentos, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible: con nuevas compañeras agredidas", denuncian desde el sector de Sanidad de CSIF Ceuta.

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Por todo ello, CSIF vuelve a exigir al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y a la Delegación del Gobierno medidas "urgentes y contundentes".

El sindicato reclama que se revierta la reducción de efectivos de seguridad, se restablezca el apoyo perimetral y se garantice, de una vez por todas, un entorno de trabajo seguro donde ningún profesional sanitario vea amenazada su integridad física por acudir a su puesto de trabajo. EFE

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