Una protesta defiende en Santiago el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental

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Santiago de Compostela, 1 nov (EFE).- Una manifestación convocada por la comunidad saharaui en Galicia y apoyada por varios colectivos sociales ha marchado este domingo por las principales calles del casco histórico de Santiago de Compostela (A Coruña) para reclamar el derecho a la autodeterminación de este pueblo y la celebración de un referéndum de independencia.

Los participantes en la protesta han entonado consignas como 'Sáhara libertad, Polisario vencerá' o 'Marruecos, culpable. España, responsable', además de otros cánticos en apoyo de las reivindicaciones del pueblo saharaui.

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Esta movilización, ha explicado en declaraciones a los medios Souadou Mohamed, una de las portavoces de la comunidad, responde a la "indignación" de estas personas con las recientes resoluciones de las Naciones Unidas y el veto del Consejo de Seguridad a la celebración del reclamado referéndum.

Este domingo, la ONU ha anunciado el inicio del proceso de desmantelamiento de su misión, la Minurso, en esta excolonia española, cuyo mandato expiró este sábado después de que las principales potencias no consiguiesen llegar a un acuerdo para renovarlo debido al veto cruzado entre Estados Unidos y Rusia.

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"Una vez más se juega con nuestro derecho de autodeterminación como ciudadanos y deciden en el Consejo de Seguridad cinco países qué es lo que tenemos que ser los saharauis", ha expuesto Mohamed, que ha subrayado que el plan de autonomía propuesto por Marruecos con el respaldo de Estados Unidos "viola el derecho del pueblo saharaui".

"En una dictadura no puede haber una autonomía", ha replicado esta participante en la protesta, que ha aludido a la "represión" sufrida por los ciudadanos saharauis, como desapariciones forzadas o violaciones, y a las duras condiciones de vida de aquellos que permanecen en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

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"No queremos que se decida por nosotros. Estamos hartos ya de esto", ha zanjado Mohamed, que también ha apuntado a la responsabilidad de España en este proceso como antigua potencia colonial y administradora de este territorio, con el que tiene, ha dicho, "una responsabilidad histórica".

Así, ha denunciado el "abandono total por parte del Gobierno español" y ha condenado su giro favorable a los postulados de Marruecos sobre el Sáhara Occidental; que deja al pueblo saharaui "en el limbo". EFE

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