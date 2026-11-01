Temas del día de EFE España del domingo 1 de noviembre de 2026 (13:30 horas)

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Urda (Toledo) - Unos 50 guardias civiles siguen en la zona del accidente, donde se han apartado 5 vagones

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(Texto enviado a las 11:51. 245 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Toledo - 31 heridos en Urda (Toledo) siguen ingresados y 56 fallecidos han sido identificados

(Texto enviado a las 10:19. 245 palabras)

Madrid - El Gobierno aprobará el martes ayudas por el accidente y recibirá un informe de Puente

(Texto enviado a las 11:45. 472 palabras)

- Renfe mantiene activo su plan de asistencia a los familiares de las víctimas del accidente

(Texto enviado a las 12:00. 127 palabras)

Londres - La familia de la científica española Marta Shahbazi confirma su fallecimiento

(Texto enviado a las 11:58. 558 palabras)

Valladolid - León de luto por la muerte de la científica Marta Shahbazi en el accidente de Urda

(Texto enviado a las 12:18. 342 palabras)

Jerez de la Frontera (Cádiz) - La alcaldesa de Jerez reclama más vuelos de Iberia tras el accidente de Urda

(Texto enviado a las 11:31. 403 palabras)

Madrid - Viajar a Andalucía tras el accidente: "Nada más publicar en BlaBlaCar tenía 40 peticiones”

(Texto enviado a las 07:20. 664 palabras) (Foto)

SEGURIDAD DISTURBIOS

Barcelona - Identificadas 2.264 personas en Cataluña en el operativo contra la convocatoria de Blocus

(Texto enviado a las 11:27. 444 palabras) (Foto) (Vídeo)

- El comercio de Barcelona valora el "ejemplar" dispositivo policial que frenó a Blocus

(Texto enviado a las 11:38. 357 palabras)

València - La Fiscalía de Menores deja en libertad al detenido en el centro de València por Blocus

(Texto enviado a las 12:56. 219 palabras)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Feijóo: "No se puede ser presidente de España sin entender Cataluña"

(Texto enviado a las 03:08. 332 palabras)

Barcelona - Illa replica a Feijóo que nunca será presidente de España porque no entiende Cataluña

(Texto enviado a las 12:54. 471 palabras)

Madrid - Abascal: "El crecimiento de Vox es lo que asegura la alternativa"

(Texto enviado a las 01:31. 306 palabras)

Barcelona - PP y Junts chocan sobre quién da poder a Colau y Rufián (ERC) les acusa de "ser lo mismo"

(Texto enviado a las 12:28. 306 palabras)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - Vuelta a la campaña tras el accidente de Urda con la comparecencia de Puente en el foco

(Texto enviado a las 10:00. 390 palabras) (Foto)

SOCIEDAD IMIGRACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria - Ascienden a 363 los migrantes rescatados en tres embarcaciones en las costas de Canarias

(Texto enviado a las 10:39. 282 palabras) (Foto) (Vídeo)

El Pinar (El Hierro) - Llegan 90 personas, entre ellas un bebé, en un cayuco a El Hierro

(Texto enviado a las 12:47. 168 palabras)

Ceuta - Localizada una embarcación con cuatro migrantes a punto de hundirse en aguas del Estrecho

(Texto enviado a las 12:09. 216 palabras)

Ceuta - El Gobierno de Ceuta estima en 45,3 millones de euros los gastos extra de la crisis

(Texto enviado a las 12:49. 612 palabras)

- Vuelven a pedir patrullas militares en el Hospital de Ceuta tras la agresión a enfermeras

(Texto enviado a las 11:46. 335 palabras)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - IA: Expertos piden medidas para reducir dependencia tecnológica y proteger a vulnerables

(Texto enviado a las 10:00. 798 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023370784)

CUMBRE AMERICANA IA

Madrid - Los países iberoamericanos tratarán de lanzar en Madrid la primera alianza sobre IA

(Texto enviado a las 11:12. 488 palabras)

TRABAJO AUTÓNOMO

Madrid - Los autónomos afrontan 2027 con la reforma del sistema de cotización bloqueada

(Texto enviado a las 09:33. 721 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023144414)

RESTAURACIÓN INDUSTRIA

Madrid - Las marcas de restauración piden al Gobierno revisar la ley 'rider' y un solo interlocutor

(Texto enviado a las 09:00. 544 palabras)

TELEVISIÓN AUDIENCIAS

Madrid - La 1 lidera las audiencias de octubre y supera a Antena 3 que pasa a la segunda posición

(Texto enviado a las 12:08. 536 palabras)

- TVE celebra el liderazgo de La 1 en las audiencias de octubre

(Texto enviado a las 12:43. 375 palabras)

EDURNE PORTELA (Entrevista)

Madrid - Edurne Portela honra a las mujeres de la Resistencia antifascista negadas por la historia

(Texto enviado a las 09:41. 759 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PREMIO FORMENTOR

Pollença (Mallorca) - El escritor portugués Gonçalo M. Tavares (Luanda, 1970) recibirá este domingo el prestigioso Premio Formentor de las Letras 2026, dotado con 50.000 euros y en ocasiones antesala del Nobel, en una ceremonia que regresa al lugar en el que nació, en 1961, el Cabo de Formentor, en la isla de Mallorca.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 15:00 horas, rueda de prensa de Gonçalo M. Tavares. A las 20:00h, entrega del premio

CÓMIC MEMORIA (Entrevista)

Barcelona - Huevos fritos, penaltis y la muerte del padre: Manuel Marsol cruza el umbral de la memoria

(Texto enviado a las 09:45. 825 palabras) (Foto)

GUILLERMO FESSER (Entrevista)

Barcelona - Guillermo Fesser: EE. UU. se debate entre quienes quieren un país o un club privado

(Texto enviado a las 11:23. 763 palabras)

RONAN BENNET (Entrevista)

Cádiz - Ronan Bennet: "La IA no tiene alma y emociones para escribir buenos guiones"

(Texto enviado a las 09:21. 698 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIDEOJUEGOS ZELDA (Crónica)

Madrid - El arte detrás de 'The Legend of Zelda': del teatro de marionetas a la pintura de Cézanne

(Texto enviado a las 09:05. 907 palabras) (Foto) (Vídeo)

MÚSICA CLÁSICA

Barcelona - El músico catalán Pep Massana crea un instrumento único en el mundo inspirado en Da Vinci

(Texto enviado a las 11:04. 777 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MUSEO DEL TRAJE (Crónica)

Madrid - 'La moda a tus pies' renueva con vanguardia y artesanía diseños del XVIII a la actualidad

(Texto enviado a las 10:15. 822 palabras) (Foto)

TIEMPO ALERTAS

Madrid - La Aemet activa avisos naranja por fuertes lluvias en La Palma y Tenerife

(Texto enviado a las 10:42. 206 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

15:00h.- Pollença (Mallorca).- PREMIO FORMENTOR.- Rueda de prensa de Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor de las Letras 2026. Hotel Formentor. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Palma.- CINE FESTIVAL.- La actriz alemana Diane Kruger recibe un premio en reconocimiento a su carrera en el Evolution Mallorca International Film Festival. Cine Rívoli. (Foto) (Vídeo) (Audio)

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20:00h.- Pollença (Mallorca).- PREMIO FORMENTOR.- La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste al acto de entrega del Premio Formentor de las Letras 2026 al escritor Gonçalo M. Tavares. Four Seasons Resort Mallorca.

EFE

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