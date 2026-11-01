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Pleno keniano en el Cross de San Sebastián, con María Forero rozando la sorpresa

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San Sebastián, 1 nov (EFE).- Los atletas kenianos Denis Kipkemoi y Maurine Chebor hicieron buenos los pronósticos y se adjudicaron la edición 70 del Cross Internacional de San Sebastián en las categorías masculinas y femenina, aunque en esta última la española María Forero rozó la sorpresa y se quedó a seis segundos del triunfo.

La prueba de hombres la comandó desde el inicio Kipkemoi, que realizó la primera criba para dejar un grupo de seis elegidos, en el que transitaban también el ugandés Samuel Cherop y el británico Rory Leonard como rivales a priori más cualificados.

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Leonard perdió comba y en su lugar entró el etíope Addisu Wegene y el trío africano, siempre controlado por Kipkemoi, se fue a jugar la victoria en la meta del hipódromo.

Kipkemoi apretó en los metros finales, Wegene no pudo seguir el ritmo y, en el esprint, Cherop tampoco pudo hacer nada para sobrepasarlo, mientras que algo más atrás Daniel Arce, en una meritoria carrera de menos a más, se clasificó sexto.

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La prueba femenina tenía a Maurine Chebor como clara candidata a la victoria y, desde el comienzo, la africana impuso su ritmo en un grupo en el que también estuvieron otras candidatas, como Forero y la joven ugandesa Felister Chekwemoi, sobre un terreno con poco barro y buenas condiciones climatológicas para hacer tiempos acordes a ello.

Chebor, según transcurría la prueba, fue eliminando rivales y únicamente aguantó Forero, especialista en los 5.000 metros y una de las mejores jóvenes europeas, lo que dejaba abierta una puerta a la sorpresa.

Pero la keniana no lo permitió y, en el tramo final, alejó lo justo a Forero para poder alzar los brazos en solitario, aunque mirando hacía atrás porque la corredora andaluza fue hasta los últimos metros su principal obstáculo al triunfo.

Clasificación 70 edición Cross Internacional San Sebastián:

Masculina

1.- Denis Kipkemoi (Ken.) 20:24 minutos

2,. Samuel Cherop (Uga.) m.t.

3.- Adisu Wegene (Eti.) a 17 segundos...

..6.- Dani Arce (Esp.) a 39 segundos

Femenina

1.- Maurice Chebor (Ken.) 24:08 minutos

2.- María Forero (Esp.) a 6 segundos

3.- Felister Chekwemoi (Uga.) a 22 segundos

EFE

1010566

cr/ab/jpd

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