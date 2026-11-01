Nogueras ve "inaplazable" la dimisión de Puente y dice que muchos catalanes "están hartos"

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Barcelona, 1 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho este domingo que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, es "inaplazable" y que muchos catalanes "están hartos" de tanta mala gestión e incompetencia.

Nogueras lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde ha defendido que las elecciones del 29N no van de escoger entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sino "de decidir si Cataluña está o no está".

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"Los catalanes no necesitamos una mayoría en España, lo que necesitamos es mucha fuerza, hacer una buena piña para que todo lo que se decida en Madrid, todo, dependa siempre de nosotros, que no se pueda decidir nada en Madrid sin los catalanes", ha defendido.

Nogueras ha insistido en que "muchos catalanes" están hartos de "tanta incapacidad por parte del PP y por parte del PSOE", así como de las "amenazas" de PP y Vox: "De manera constante nos están recordando todo lo que nos quitarán si algún día vuelven al poder".

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"Insisto en el malestar, el agotamiento, de muchos catalanes que estamos hartos de peleas, mentiras, de tanta inseguridad, incertidumbre, desconfianza que está generando esto. Por esto, es imprescindible que el día 29 Cataluña tenga fuerza", ha subrayado.

Preguntada por las declaraciones de Feijóo en una entrevista en La Vanguardia, en la que ha dicho que "Sánchez se ha aprovechado de Junts para consolidar al PSC en Catalunya", Nogueras ha ironizado que se debe haber equivocado de siglas de partido.

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"Precisamente si alguien ha forzado que el PSOE haga lo que siempre había dicho que no haría, ha sido Junts", ha replicado la candidata de la formación nacionalista. EFE

(Vídeo)