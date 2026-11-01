Miquel Navarro, uno de los referes del arte contemporáneo español

Guardar

Madrid, 1 nov (EFE).- El escultor, pintor y grabador valenciano Miquel Navarro, fallecido a los 81 años, es uno de los referentes más importantes del arte contemporáneo español y de la conocida como Nueva Escultura Española

Premio Nacional de Artes Plásticas y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sus figuras humanas o sus elementos arquitectónicos se han exhibido en el Guggenheim de Nueva York y Bilbao, en el Reina Sofía de Madrid, en el Pompidou de París o en el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia (IVAM), que guarda más de 600 obras suyas.

PUBLICIDAD

En 2026 se inauguró La Casa Taller de Miquel Navarro en su localidad natal, Mislata.

El artista nació el 29 de septiembre de 1945 y desde pequeño ya moldeaba el barro que rodeaba las huertas de su pueblo como un juego.

PUBLICIDAD

Siempre tuvo fascinación por la arquitectura, la ingeniería y la arqueología y se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

Se inició como pintor con dibujos y pinturas sobre papel y en 1968 realizó algunas obras en relieve, con goma y plástico, que él mismo calificó de expresionistas.

PUBLICIDAD

Ese año participó en la exposición colectiva 'Nuestro yo', en el Círculo Universitario de Valencia.

En los sesenta también comenzó a esculpir y se dedicó al diseño industrial aplicado a la cerámica.

Su primera exposición individual data de 1972, en la Galería Tassili de Oviedo, y ese año se volcó en la escultura, creando 'El volcán chimenea', con material refractario y arena suelta y, en el interior, una pequeña resistencia para quemar incienso y producir humo.

PUBLICIDAD

Al año siguiente crea 'La ciutat 1973-1974', la primera de sus ciudades. En 1974 exhibió en el Colegio de Arquitectos de Valencia 'La ciutat', que lleva en 1975 en la Galería Buades de Madrid, y en 1977 expone en la Galería Juana de Aizpuru de Sevilla.

Sus conjuntos miniaturizados de la década de los setenta pasaron a monumentales en los ochenta, como 'Torre avenida', 'La fábrica', 'La pirámide', 'Paredes coloreadas', 'Los puentes', 'La ciudad', 'Desde la terraza' o 'Bajo la luna'.

PUBLICIDAD

Así, el maleable barro de sus primeras figuras pasó al plomo y al zinc -materiales que predominan en sus conjuntos escultóricos-, vidrio, piedra, yeso y diversas maderas.

Participó en la muestra 'Images from Spain' (1980), en el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York.

Premio Nacional Artes Plásticas 1986, expuso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1989 y al Palacio de Cristal de Madrid llevó su 'Minerva paranoica', de 17 metros de altura y hierro fundido, que también exhibió en el IVAM donde, en 1990 y 2006, se efectuaron retrospectivas.

PUBLICIDAD

Sus esculturas fueron instalándose en espacios públicos de diferentes ciudades: en 1984 en Valencia la conocida como 'Pantera Rosa', en 1990 'Torre del sonido' en la Universidad Carlos III de Madrid, en 1992 en Barcelona 'Fraternitat', en 1994 la fuente 'Boca de luna' en Bruselas o en 2003 'El parotet' (Valencia).

Premio Nacional de la Asociación de Críticos de Arte ARCO 1995, feria a la que ha acudió en diferentes ocasiones o Prix International d’Art Contemporain en Montecarlo 2000, también tiene la Distinción al Mérito Cultural de la Generalidad Valenciana 2002.

PUBLICIDAD

El Museo Guggenheim de Bilbao adquirió la escultura 'Ciudad muralla' en 2003 y el IVAM expuso dos años después más de trescientas obras suyas del período 1964-2005.

Navarro expuso individualmente en 2008 en el Centre Georges Pompidou (París), 'Voyage dans la ville Sous la lune II'.

Ese año fue elegido miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 2011 fue nombrado hijo predilecto de Mislata, (Valencia).

PUBLICIDAD

Desde 2016 se celebra la Biennal de Mislata Miquel Navarro, una iniciativa del Ayuntamiento para apoyar la creación artística contemporánea.

Al artista se le han dedicado las exposiciones 'Fluidos' (Fundación Bancaja de Valencia, 2018), 'El gabinete secreto de Miquel Navarro' (IVAM, 2020), 'Dominio y sueño' (Centro de Arte Contemporáneo, CAC, de Málaga, 2022) o 'Miquel Navarro. Metrópolis lunar' (Museo Goya de Zaragoza, 2024).

En 2026 abre las puertas La Casa Taller de Miquel Navarro en Mislata (un antiguo almacén de productos de droguería), después de cinco años de comenzar este importante proyecto sobre su legado. EFE