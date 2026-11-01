Luis García Plaza: "Llevamos cuatro partidos con decisiones muy raras"

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Madrid, 1 nov (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, admitió este domingo, tras la derrota por 3-1 con el Getafe, que sus jugadores no tienen que pararse cuando no ha pitado el árbitro en la jugada que supuso el 2-1, apuntó que el colegiado pita "siempre" cuando el línea levanta la bandera y señaló que su equipo lleva "cuatro partidos con decisiones muy raras" desde el punto de vista arbitral.

"Está claro. Levanta el banderín y te quedas parado. Analiza treinta partidos de Liga y fíjate cuando levanta el línea el banderín, el cien por cien de las jugadas el árbitro pita. O el 99. Pues nos ha tocado una. Si pita, no hay gol. Cuando levanta la bandera, pitan siempre. Ha levantado la bandera y creo que el árbitro no lo ha visto, no lo sé", opinó.

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"Siempre que levante el línea la bandera, casi siempre pitan. Es una jugada que incide. También hay que reconocer que ellos han sido media hora mucho mejores que nosotros y nosotros hemos sido una hora mejores. Ellos han aprovechado las ocasiones. Pero cuando se levanta, normalmente pitan. No hay más", insistió.

Y fue preguntado por el hecho de que sus jugadores se pararan sin que hubiera pitado el árbitro. "Somos de los equipos que más entrenan no pararse. Si nos veis entrenar, cada vez que uno se queda parado siempre le apretamos para que no lo haga, pero también es humano. Ves al línea y te quedas parado. No tenemos que pararnos, pero el línea casi siempre que levanta, se pita", contestó.

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"El línea ha levantado la bandera, nos hemos quedado parados y el árbitro no ha pitado... Es que llevamos cuatro partidos seguidos con decisiones muy raras. Empezó por la expulsión con Isaac en el Bernabéu, el tema del otro día cuando le pisan a Isaac que le hacen un agujero en la bota y era la segunda amarilla y lo de hoy. Ya caerán de nuestro lado. Es verdad también que la primera roja del Athletic puede que no fuera roja, pero no hemos tenido fortuna. Espero que caigan", analizó.

"Es verdad que el Getafe ha sido media hora mejor, pero, si no marcan el segundo, seguimos empate. Es así. Es clave que, cuando tú eres mejor que el contrario, hay que transformarlo en goles. Hoy es un partido para que vayas 0-2 o 0-3. El Getafe le pone corazón, tiene gol, arriba tiene muchas cosas que no tienen otros, dos delanteros de área brutales, cuando tienen una o una de dos te la enchufan. Nosotros debemos tener más maldad y hacer autocrítica, porque el equipo, con el 2-1, pega un bajón. Hasta entonces, 60 minutos hemos estado muy, muy bien, en un campo foráneo", dijo.

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Y reiteró que "la diferencia del partido es la pegada". "Luego analizaremos la media mora mala, pero cuando eres 60 minutos muy superior al contrario tienes que irte 0-2 o 0-3. Es el que Getafe no ha chutado ni a portería en 60 minutos y nosotros hemos tenido tres o cuatro ocasiones clarísimas. Les vas dando vida, ellos han empujado media hora y tienen arriba realmente goleadores. Unal es un goleador y Satriano es un goleador. No tendrán muchas cosas, pero tienen mucho área", declaró. EFE