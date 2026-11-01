Los Mossos controlan una 'rave' en Llardecans (Lleida) que desde ayer reúne 300 vehículos

Guardar

Barcelona, 1 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra están controlando una fiesta 'rave' ilegal que desde ayer se celebra en una finca agrícola de Llardecans (Lleida) y que reúne a unos 300 vehículos, muchos de ellos procedentes de Francia e Italia.

Los Mossos están controlando los accesos a esta finca, situada a unos dos kilómetros del núcleo urbano, para que no se concentren más personas en el lugar, según ha avanzado el diario Segre y han confirmado a EFE fuentes policiales.

PUBLICIDAD

La 'rave' no está provocando molestias a los vecinos, ya que se encuentra en una zona remota fuera de la población, y por el momento no se ha registrado ningún incidente.

La policía tampoco prevé incidentes en las próximas horas, según fuentes de los Mossos.

Se trata de la segunda 'rave' que se celebra en cinco meses en este mismo espacio, y en la anterior ocasión tampoco hubo incidentes. EFE

PUBLICIDAD