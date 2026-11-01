Espana agencias

Llegan 90 personas, entre ellas un bebé, en un cayuco a El Hierro

Guardar

El Pinar (El Hierro), 1 nov (EFE).- La embarcación Salvamar Diphda, de Salvamento Marítimo, ha escoltado este domingo al puerto de La Restinga, en el municipio herreño de El Pinar, a 90 personas migrantes que viajaban en una embarcación, entre ellas 81 hombres, cinco mujeres y cuatro menores -tres niños y un bebé-.

Los ocupantes han sido desembarcados sobre las 10:00 horas y atendidos por los dispositivos sanitarios y de emergencia desplegados en el puerto.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil dio el aviso de la ubicación del cayuco, que se encontraba navegando a 18 kilómetros de La Restinga.

Con esta última llegada, 913 migrantes han llegado a El Hierro desde el pasado viernes a bordo de siete embarcaciones, según los datos de los servicios de emergencia y Salvamento Marítimo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

La empresa aclara que aún está en elaboración y recuerda que las condiciones de circulación las establece la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

BTS ha impuesto récords mundiales y transformado la dinámica de la industria musical al redefinir el modo en que los fans inciden en el K-pop, consolidándose como los máximos exponentes del género

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

El ejercicio que predice cómo vas a envejecer y que la mayoría de personas mayores de 40 años no pueden hacer

Esta sencilla prueba de fuerza permite detectar señales de pérdida muscular y evaluar la capacidad física

El ejercicio que predice cómo vas a envejecer y que la mayoría de personas mayores de 40 años no pueden hacer

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo

El cineasta va a pasar una temporada en la capital española rodando su 51.ª película, una comedia española patrocinada por la Comunidad de Madrid

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

DEPORTES

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario