Llegan 90 personas, entre ellas un bebé, en un cayuco a El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 1 nov (EFE).- La embarcación Salvamar Diphda, de Salvamento Marítimo, ha escoltado este domingo al puerto de La Restinga, en el municipio herreño de El Pinar, a 90 personas migrantes que viajaban en una embarcación, entre ellas 81 hombres, cinco mujeres y cuatro menores -tres niños y un bebé-.

Los ocupantes han sido desembarcados sobre las 10:00 horas y atendidos por los dispositivos sanitarios y de emergencia desplegados en el puerto.

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La Guardia Civil dio el aviso de la ubicación del cayuco, que se encontraba navegando a 18 kilómetros de La Restinga.

Con esta última llegada, 913 migrantes han llegado a El Hierro desde el pasado viernes a bordo de siete embarcaciones, según los datos de los servicios de emergencia y Salvamento Marítimo. EFE

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