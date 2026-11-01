León de luto por la muerte de la científica Marta Shahbazi en el accidente de Urda

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Valladolid, 1 nov (EFE).- La Diputación de León ha lamentado este domingo el fallecimiento en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, de Marta Shahbazi Alonso, científica leonesa de 41 años con raíces familiares en Carrizo de la Ribera, cuyo ayuntamiento también ha trasladado el luto y pesar por su muerte.

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a sus familiares y amigos, así como expresarles nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor", ha comunicado la Diputación de León a través de su cuenta en Instagram.

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El Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera también ha expresado su pesar y luto por la muerte en el accidente de Urda de Marta Shahbazi Alonso, "brillante científica leonesa de 41 años, con profundas raíces familiares en Carrizo de la Ribera, de donde es natural su madre".

También a través de un mensaje en Instagram, el Ayuntamiento ha recordado que "Marta había llevado su talento y su vocación investigadora hasta la prestigiosa Universidad de Cambridge, convirtiéndose en una de las científicas españolas más destacadas en el estudio del desarrollo embrionario humano".

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A las condolencias por la muerte de Marta Shahbazi se ha sumado el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que trabajaba una familiar de la investigadora.

El CIMUS ha recordado a Shahbazi como una joven y brillante investigadora, y además de a sus familiares, ha traslado su afecto y sus condolencias a los colegas y colaboradores de la científica, que trabajaba como jefa de grupo en la División de Biología Molecular en el Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge.

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Shahbazi viajaba acompañada de otra joven científica de León, Tamara González Costa, cuyo fallecimiento también ha sido confirmado por familiares, según informó el sábado el Diario de León.

El alcalde de Ponferrada (León), Marco Morala, lamentó la noticia a través de sus redes sociales y expresó su "enorme tristeza" por el fallecimiento.

Tamara González, de Bembibre, estaba adscrita al Instituto de Biotecnología Molecular de Viena. EFE