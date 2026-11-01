Espana agencias

León de luto por la muerte de la científica Marta Shahbazi en el accidente de Urda

Guardar

Valladolid, 1 nov (EFE).- La Diputación de León ha lamentado este domingo el fallecimiento en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, de Marta Shahbazi Alonso, científica leonesa de 41 años con raíces familiares en Carrizo de la Ribera, cuyo ayuntamiento también ha trasladado el luto y pesar por su muerte.

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a sus familiares y amigos, así como expresarles nuestro apoyo y cercanía en estos momentos de dolor", ha comunicado la Diputación de León a través de su cuenta en Instagram.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera también ha expresado su pesar y luto por la muerte en el accidente de Urda de Marta Shahbazi Alonso, "brillante científica leonesa de 41 años, con profundas raíces familiares en Carrizo de la Ribera, de donde es natural su madre".

También a través de un mensaje en Instagram, el Ayuntamiento ha recordado que "Marta había llevado su talento y su vocación investigadora hasta la prestigiosa Universidad de Cambridge, convirtiéndose en una de las científicas españolas más destacadas en el estudio del desarrollo embrionario humano".

PUBLICIDAD

A las condolencias por la muerte de Marta Shahbazi se ha sumado el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que trabajaba una familiar de la investigadora.

El CIMUS ha recordado a Shahbazi como una joven y brillante investigadora, y además de a sus familiares, ha traslado su afecto y sus condolencias a los colegas y colaboradores de la científica, que trabajaba como jefa de grupo en la División de Biología Molecular en el Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge.

Shahbazi viajaba acompañada de otra joven científica de León, Tamara González Costa, cuyo fallecimiento también ha sido confirmado por familiares, según informó el sábado el Diario de León.

El alcalde de Ponferrada (León), Marco Morala, lamentó la noticia a través de sus redes sociales y expresó su "enorme tristeza" por el fallecimiento.

Tamara González, de Bembibre, estaba adscrita al Instituto de Biotecnología Molecular de Viena. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

BTS ha impuesto récords mundiales y transformado la dinámica de la industria musical al redefinir el modo en que los fans inciden en el K-pop, consolidándose como los máximos exponentes del género

Estas son las 10 mejores canciones de K-pop en iTunes España para escuchar hoy mismo

El ejercicio que predice cómo vas a envejecer y que la mayoría de personas mayores de 40 años no pueden hacer

Esta sencilla prueba de fuerza permite detectar señales de pérdida muscular y evaluar la capacidad física

El ejercicio que predice cómo vas a envejecer y que la mayoría de personas mayores de 40 años no pueden hacer

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo

El cineasta va a pasar una temporada en la capital española rodando su 51.ª película, una comedia española patrocinada por la Comunidad de Madrid

La hoja de ruta de Woody Allen y su mujer por Madrid: del hotel Ritz al Museo del Prado y una visita muy especial al Zoo

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

El importe varía según los artículos declarados y puede trasladarse al precio final que pagará al cliente

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

En el pueblo más rico de España preocupa la inmigración y en el barrio más pobre de Madrid, la sanidad pública: así cambia el voto según la renta para las elecciones generales del 29-N

La vivienda monopoliza las conversaciones en la izquierda y la derecha, sin importar el sueldo

En el pueblo más rico de España preocupa la inmigración y en el barrio más pobre de Madrid, la sanidad pública: así cambia el voto según la renta para las elecciones generales del 29-N
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

DEPORTES

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario