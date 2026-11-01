Espana agencias

La maratón de Barcelona alcanza los 37.000 dorsales y ya es la más popular de España

Guardar

Barcelona, 1 nov (EFE).- La Zurich Maratón de Barcelona, que se disputará el próximo 14 de marzo, ha agotado los 37.000 dorsales que tenía disponibles cuatro meses y medio antes de la celebración, una cifra histórica que le convierte en la más popular de España y en la cuarta de Europa.

Por tercer año consecutivo, la prueba barcelonesa, organizada por el Ayuntamiento de la capital catalana y RPM Sports, ha agotado todos los dorsales que había puesto a la venta.

PUBLICIDAD

Después de alcanzar los 27.000 participantes en 2025 y los 32.000 en 2026, la Zurich Maratón de Barcelona establece una nueva cifra récord de participación. En las dos ediciones anteriores, los dorsales se agotaron en el mes de enero, un hecho que en esta edición se ha producido con cuatro meses y medio de antelación.

Y es que el crecimiento de los últimos años ha sido espectacular: en 2016 se superó por primera vez la barrera de los 20.000 participantes, una cifra que se mantuvo al año siguiente y que posteriormente sufrió cierto retroceso agravado por la pandemia.

PUBLICIDAD

En 2024 se volvió a alcanzar la cifra de 20.000 participantes y, desde entonces, el crecimiento ha sido imparable hasta llegar a los 37.000 dorsales para la próxima edición, que será la 48ª de la historia de la prueba.

El atractivo de la marca Barcelona, un circuito que recorre algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y que, además, es muy rápido tras las últimas modificaciones, y las buenas marcas registradas en las últimas ediciones, han situado a la carrera entre las mejores de Europa.

En España ya supera a Valencia (36.000 participantes), a la que arrebata de nuevo el liderazgo como la más popular, y en todo el continente Barcelona solo tiene por delante a Londres, París y Berlín.

Una prueba que es cada vez más internacional, con un 35% de inscritos procedentes del territorio español y un 65% del extranjero. Entre los participantes internacionales, Francia es el país que más corredores aporta, con casi 8.000, por delante del Reino Unido (5.000), Alemania, Italia y Países Bajos, estos tres últimos con aproximadamente 1.000 participantes cada uno.

En total, en la Zurich Maratón de Barcelona 2027 habrá representación de 107 países diferentes, entre ellos Maldivas, las Islas Caimán, Martinica o Kirguistán. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Es fácil de preparar y original para mejorar tu repertorio gastronómico

Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

La serie de RTVE mantiene la tensión entre Curro y Leocadia por la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Uno de cada cuatro reconoce que le vienen a la mente sus finanzas al menos cuatro veces al día

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

DEPORTES

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”