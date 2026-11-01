La keniana Sheila Chepkirui gana por segunda vez el Maratón de Nueva York

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Washington, 1 nov (EFE).- La keniana Sheila Chepkirui se impuso este domingo en el Maratón de Nueva York con un tiempo de 2h23:36 y repitió la victoria que consiguió por primera vez en 2024.

Chepkirui cruzó la meta por delante de la estadounidense Jessica McClain (2h24:42) y de la keniana Hellen Obiri (2h24:43), campeona en 2025 y dueña del récord de la prueba con 2h19:51.

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Chepkirui y Obiri llegaron juntas a la última milla en el Central Park de Manhattan, pero la campeona de 2025 se vino abajo en los últimos metros y cedió incluso la segunda plaza a McClain. EFE

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