Espana agencias

La Fiscalía de Baleares presenta una querella contra Pedro Bestard (Vox) por el uso de los coches oficiales

09/07/2026 El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante el Consell de Mallorca, a 9 de julio de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). Bestard ha vuelto a defender el uso que hizo de los vehículos oficiales, subrayando que los informes técnicos elaborados por el Consell lo "apoyan". POLITICA Javier Fernández - Europa Press
09/07/2026 El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, durante el Consell de Mallorca, a 9 de julio de 2026, en Palma, Islas Baleares (España). Bestard ha vuelto a defender el uso que hizo de los vehículos oficiales, subrayando que los informes técnicos elaborados por el Consell lo "apoyan". POLITICA Javier Fernández - Europa Press
Guardar

La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra el vicepresidente segundo y conseller de Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por el supuesto uso fraudulento de los coches oficiales de la institución insular.

El Ministerio Público ha acordado esta decisión tras una investigación por malversación tras la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca el pasado 2 de julio, según han avanzado 'Última Hora' y 'Diario de Mallorca' y han confirmado Europa Press fuentes del procedimiento.

PUBLICIDAD

Los socialistas consideran que los hechos atribuidos a Bestard podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental.

En la denuncia, acusaban al de Vox utilizar de manera sistemática y reiterada una serie de vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva en algunas ocasiones, generando por este uso gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

PUBLICIDAD

El PSIB pidió al Ministerio Público declaración de la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, que dirige Bestard, de la secretaria técnica de Presidencia, del secretario general y de la interventora. Reclamaba también copia de los expedientes relacionados con el uso de los vehículos adscritos al Departamento de Medio Ambiente, así como el registro de desplazamientos, consumos de combustible, mantenimiento, sistemas de geolocalización y cualquier otra documentación relacionada.

Cabe recordar que, después de que el caso se hiciera público el pasado mes de mayo, la institución insular elaboró informes técnicos que concluyeron que el vicepresidente segundo había hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se había acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Aunque los análisis internos, cuya elaboración fue ordenada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, reconocían que este proceder "no es una conducta apropiada", sostenían que no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".

Posteriormente, el Consell descartó tomar medidas contra Bestard y cerró el caso con la elaboración de una instrucción interna que regulara el uso de vehículos oficiales.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

La serie de RTVE mantiene la tensión entre Curro y Leocadia por la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Uno de cada cuatro reconoce que le vienen a la mente sus finanzas al menos cuatro veces al día

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Si has comprado una calluna en otoño, sigue estos pasos para que no se te seque

Esta planta de exterior resiste bien el frío, pero necesita ciertos cuidados específicos durante esta estación

Si has comprado una calluna en otoño, sigue estos pasos para que no se te seque

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo

La empresa aclara que aún está en elaboración y recuerda que las condiciones de circulación las establece la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)

Renfe trabaja en un nuevo documento para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Toledo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”