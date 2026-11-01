Harriet Dart remonta a Tagger y conquista en Guanzhou su primer título individual

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- La británica Harriet Dart conquistó este domingo en el torneo WTA 250 de Guangzhou (China) el primer título de su carrera individual al imponerse, con remontada, a la austriaca Lilli Tagger por 6-4, 3-6 y 4-6 en dos horas y dieciocho minutos.
Dart, 115 del ránking mundial, cedió el primer set ante Tagger, número 53 del circuito WTA, pero después supo recomponerse para sellar un triunfo importante impulsada por el 71% de acierto que tuvo en puntos ganados en el primer servicio.
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La británica, de 30 años, conquistó de esta forma su primer título en su primera final en el circuito WTA frente a Tagger, que ganó este año su primer torneo en Praga (República Checa) el pasado 26 de julio. EFE
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