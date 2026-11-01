Gon Castejón, del Jimbee Cartagena, sustituye a su compañero Mellado por lesión

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).-El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció un cambio en la convocatoria para disputar la Finalissima, que se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Niterói (Brasil).

Gon Castejón, jugador del Jimbee Cartagena, sustituirá a su compañero de equipo Mellado, que causa baja por lesión, y se incorporará este domingo a la concentración del combinado nacional junto al resto de internacionales.

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La modificación mantiene la lista de catorce futbolistas con la que España afrontará el torneo, que reunirá a las selecciones de los dos continentes. El equipo español, vigente campeón de Europa, debutará en las semifinales ante Portugal, subcampeona continental, en un encuentro previsto para el viernes 6 de noviembre a las 22:30 horas (horario peninsular español).

La otra semifinal enfrentará a Brasil, campeona de la Copa América, y Argentina, subcampeona del torneo sudamericano. Los vencedores de ambos cruces disputarán la final de esta segunda edición de la Finalissima.

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La convocatoria de Jesús Velasco está integrada por los porteros Dídac Plana (Barça) y Jesús Herrero (Inter JP Financial); los cierres Antonio Pérez (Barça), Raya (Inter JP Financial) y Rivera (ElPozo Murcia); el ala-cierre Ricardo Mayor (ElPozo Murcia); los alas Cecilio (Inter JP Financial), Novoa (O Parrulo), Pablo Muñoz (Peñíscola), Gon Castejón (Jimbee Cartagena) y Rivillos (Inter JP Financial), además de los ala-pívots Adolfo y Sergio González, ambos del Barça. EFE

jmd/jl