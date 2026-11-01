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Frente Amplio vuelve a pedir la dimisión de Óscar Puente por el accidente de Urda

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Santiago de Compostela, 1 nov (EFE).- La coordinadora general de Movimiento Sumar y candidata del Frente Amplio al Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este domingo la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como consecuencia del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que han muerto hasta el momento 69 personas.

"Óscar Puente tiene que acabar dimitiendo porque esta responsabilidad política alguien la tiene que asumir y esto es algo que necesita la gente", ha sostenido Barbero esta mañana durante un acto preelectoral en Vigo (Pontevedra), donde ha reiterado una petición ya manifestada esta semana por Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno.

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La integrante de esta coalición, que concurre como número cuatro de la lista a la Cámara Baja por Madrid, ha señalado la "evidencia clamorosa" de que la "responsabilidad política" del siniestro "recae sobre el ministro", con independencia de las causas del suceso.

Por este motivo, ha zanjado que su renuncia es la mejor solución para comenzar a "cerrar" la crisis abierta, que requiere además de una investigación profunda de los motivos del accidente y de la toma de medidas "para que no se repita" en un futuro como "pasos necesarios" para "recuperar la confianza" en el sistema.

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Asimismo, Barbero ha puesto el foco sobre la importancia de "corregir" el "grandísimo error" que, a su juicio, ha supuesto la liberalización precipitada del sector ferroviario.

La responsable de Movimiento Sumar ha participado junto a Gloria Alonso, cabeza de la lista de Frente Amplio al Congreso por la provincia de Pontevedra, en un acto de reparto de folletos en el mercado de Bouzas, en Vigo, en el que han presentado varias propuestas en materia de pensiones, fiscalidad y comedores escolares.

Así, Barbero ha abogado por subir las pensiones de jubilación de modo que ninguna se quede por debajo del salario mínimo interprofesional, fijado actualmente en 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas, y por recuperar el retiro a los sesenta y cinco años de edad.

Esta medida se costearía, ha explicado, con cambios hacia una fiscalidad "más justa" que incluirían mayor gravamen de grandes empresas y patrimonio, así como una cotización más elevada de los salarios altos.

"No queremos cargar esta factura sobre las espaldas de quien vive de su trabajo, sino sobre quien vive del trabajo ajeno. Queremos que contribuya quien más tiene", ha agregado, luego de estimar en unos 20.000 millones de euros el coste de las medidas propuestas.

Asimismo, en relación a la crisis por el acceso a la vivienda, que "devora los avances salariales y las pensiones", ha defendido establecer un impuesto del diez por ciento del valor de los inmuebles para aquellos grandes tenedores y fondos de inversión que mantengan rentas de alquiler por encima de los precios de referencia.

Por su parte, Gloria Alonso ha reclamado la gratuidad progresiva y la cobertura universal de los servicios de comedor escolar, porque entiende que "comer bien en la escuela tiene que ser un derecho, no algo que dependa de la renta de las familias ni del ayuntamiento en el que vivan". EFE

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