Fisac: Ha faltado solidez, hemos tenido varios despistes a lo largo de todos los cuartos

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Madrid, 1 nov (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, consideró que a su equipo le faltó solidez y que tuvo algunos despistes a lo largo de todos los cuartos durante el encuentro de la Liga Endesa en el que este cayó a domicilio ante el Real Madrid en el Movistar Arena por 90-79.

"Hemos tenido algunas dificultades, sobre todo en el segundo cuarto, donde se han ido del ritmo que queríamos o de la idea que estábamos trabajando. Esa diferencia que han ido cogiendo la han sabido mantener y aguantar. Por mucho que hemos peleado y lo hemos intentado no hemos llegado a conseguir tener esa opción de pelear ganar el partido", dijo en sala de prensa.

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"Nos ha faltado solidez, hemos tenido varios despistes a lo largo de todos los cuartos, siempre con algún triple solo o algún tiro solo. Hemos dejado tres o cuatro acciones en cada uno de los cuartos en las que no hemos estado al cien por cien concentrados. Hemos aguantado una buena idea de concentración y defensiva, pero no un buen criterio a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que nos ha faltado. Y creo que alguna vez teníamos que haber sido un poco más valientes corriendo el campo", completó. EFE