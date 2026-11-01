Finaliza la recogida de pertenencias de los pasajeros de los trenes accidentados en Urda

Toledo, 1 nov (EFE).- La Guardia Civil ha dado por finalizada la recogida de pertenencias de los pasajeros de los trenes AVE e Iryo accidentados el miércoles en Urda (Toledo), en los que viajaban 525 personas, de las cuales 69 han fallecido.
Fuentes del instituto armado han informado de que las empresas ferroviarias serán las encargadas de entregar las pertenencias a sus respectivos propietarios.
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Medio centenar de agentes de la Guardia Civil continuaban a primera hora de este domingo trabajando en la zona cero del accidente, donde se han apartado cinco vagones de la vía, aunque siguen en las inmediaciones del siniestro. EFE
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