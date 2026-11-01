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Feijóo reúne el lunes a su cúpula para retomar la precampaña tras el luto por Urda

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Madrid, 1 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este lunes a sus barones y a su directiva en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la sede del partido en Madrid, en el que se explorará cómo retomar la precampaña tras el luto nacional decretado por el accidente de tren de Urda (Toledo).

Presidentes autonómicos y miembros de la cúpula del PP se encontrarán en Génova para señalar la vuelta a la precampaña, después de que el pasado miércoles quedara interrumpida por el accidente ferroviario que hasta el momento ha dejado 69 muertos.

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El PP analizará cómo reenforcar su mensaje de cara a las elecciones generales del 29N y los ajustes logísticos que se han tenido que hacer tras lo sucedido, antes de que la campaña empiece oficialmente a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre.

Este CEN, máximo órgano entre congresos, será el último antes de los comicios y llega con un Feijóo que en los últimos días se ha dedicado a exigirle al Gobierno explicaciones por lo sucedido en Urda y que asuma responsabilidades por un accidente que también ha acabado con la vida de la exministra del PP Fátima Báñez.

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La seguridad ferroviaria está por tanto llamada a ser uno de los temas principales de la precampaña, que comenzó con el foco puesto en otros asuntos como la vivienda, la inmigración o la seguridad ciudadana.

Fuentes del Génova han explicado que este CEN no estaba contemplado previamente pero que decidió hacerse por no regresar a la campaña con el tono festivo propio de un mitin. EFE

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