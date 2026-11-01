Fallece el escultor valenciano Miquel Navarro a los 81 años

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València, 1 nov (EFE).- El escultor Miquel Navarro ha fallecido a los 81 años de edad, un artista universal que convirtió sus raíces en un legado para el mundo, según ha asegurado el Ayuntamiento de Mislata (Valencia), donde nació y vivía.

En un comunicado en redes sociales, el consistorio ha lamentado la muerte de Miquel Navarro, referente cultural del municipio y figura clave en la creación de la casa-taller que lleva su nombre y en el legado artístico que permanecerá siempre en Mislata.

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El Ayuntamiento destaca su obra, su compromiso con el arte y su vinculación con Mislata, que dejan "una huella imborrable en nuestra ciudad, y en la cultura valenciana", y traslada su pésame a su familia, amigos y todas las personas que compartieron su trayectoria, su vida y su pasión por el arte.

Miquel Navarro, escultor, pintor y grabador español nacido en Mislata en 1945, se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y comenzó su trayectoria artística como pintor, aunque desde 1972 se dedicó casi por completo a la escultura.

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Su obra se caracteriza por la representación de la ciudad como paisaje escultórico, con un lenguaje que une escultura y arquitectura. Desde los años setenta desarrolló instalaciones y conjuntos de pequeños elementos que evocan paisajes urbanos, y más tarde realizó también esculturas monumentales en espacios públicos.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, el Premio Alfons Roig, el Premio Nacional de la Asociación de Críticos de Arte ARCO 1995, la Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana y el Premio Internacional Julio González. También fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

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Su obra ha estado presente en museos e instituciones como el Guggenheim de Nueva York y Bilbao, el Reina Sofía, el Centre Pompidou de París y el IVAM. Entre sus piezas más conocidas figuran 'La pantera rosa' y 'El parotet', en Valencia.

En una entrevista a EFE en 2022, el artista valenciano se definía como "un poco neurótico y paranoico" pero creía que el arte funciona como terapia, decía ser aficionado a la cocina, prefería la montaña y la huerta a la playa y confesó que le habría gustado ser farmacéutico.

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En ella, relató que su interés por la escultura venía de los juegos de infancia, ya que vivía en un sitio donde había una acequia y barro, y él cogía el barro y lo modelaba. "Siempre me ha interesado más lo tridimensional que lo bidimensional, y aquello de tocar para saber y conocer", aseguró. EFE