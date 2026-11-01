Espana agencias

Fallece el escultor valenciano Miquel Navarro a los 81 años

Guardar

València, 1 nov (EFE).- El escultor Miquel Navarro ha fallecido a los 81 años de edad, un artista universal que convirtió sus raíces en un legado para el mundo, según ha asegurado el Ayuntamiento de Mislata (Valencia), donde nació y vivía.

En un comunicado en redes sociales, el consistorio ha lamentado la muerte de Miquel Navarro, referente cultural del municipio y figura clave en la creación de la casa-taller que lleva su nombre y en el legado artístico que permanecerá siempre en Mislata.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento destaca su obra, su compromiso con el arte y su vinculación con Mislata, que dejan "una huella imborrable en nuestra ciudad, y en la cultura valenciana", y traslada su pésame a su familia, amigos y todas las personas que compartieron su trayectoria, su vida y su pasión por el arte.

Miquel Navarro, escultor, pintor y grabador español nacido en Mislata en 1945, se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y comenzó su trayectoria artística como pintor, aunque desde 1972 se dedicó casi por completo a la escultura.

PUBLICIDAD

Su obra se caracteriza por la representación de la ciudad como paisaje escultórico, con un lenguaje que une escultura y arquitectura. Desde los años setenta desarrolló instalaciones y conjuntos de pequeños elementos que evocan paisajes urbanos, y más tarde realizó también esculturas monumentales en espacios públicos.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, el Premio Alfons Roig, el Premio Nacional de la Asociación de Críticos de Arte ARCO 1995, la Distinción al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana y el Premio Internacional Julio González. También fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Su obra ha estado presente en museos e instituciones como el Guggenheim de Nueva York y Bilbao, el Reina Sofía, el Centre Pompidou de París y el IVAM. Entre sus piezas más conocidas figuran 'La pantera rosa' y 'El parotet', en Valencia.

En una entrevista a EFE en 2022, el artista valenciano se definía como "un poco neurótico y paranoico" pero creía que el arte funciona como terapia, decía ser aficionado a la cocina, prefería la montaña y la huerta a la playa y confesó que le habría gustado ser farmacéutico.

En ella, relató que su interés por la escultura venía de los juegos de infancia, ya que vivía en un sitio donde había una acequia y barro, y él cogía el barro y lo modelaba. "Siempre me ha interesado más lo tridimensional que lo bidimensional, y aquello de tocar para saber y conocer", aseguró. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este lunes

Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Es fácil de preparar y original para mejorar tu repertorio gastronómico

Pasta con salsa de calabaza y ajos: una receta otoñal, cremosa y llena de sabor para darle un toque diferente a este clásico

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

La serie de RTVE mantiene la tensión entre Curro y Leocadia por la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 2 al viernes 6 de noviembre: Pía regresa al palacio y Curro prepara su venganza contra Leocadia

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

Uno de cada cuatro reconoce que le vienen a la mente sus finanzas al menos cuatro veces al día

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

Accidente ferroviario en Urda, Toledo: bajan a 31 los heridos hospitalizados mientras se mantiene en 69 la cifra de fallecidos

Adif exige Bachillerato, FP o cuatro años como auxiliar de circulación y superar una oposición para ser responsable de circulación, con sueldos de hasta 47.000 euros al año

Leire Díez quiere agitar la campaña con su primer libro el 9 de noviembre: revelará “más de 600 delitos” que salpican a periodistas, fiscales, políticos y policías

Pedro Sánchez sondea la salida de Óscar Puente a la espera de su comparecencia el martes en el Congreso

ECONOMÍA

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

En el súper, en la ducha o en la cama: cuándo y dónde piensan en dinero los españoles

La UE cobra desde este domingo una nueva tasa a los paquetes de Temu y Shein: cómo afectará a tus compras online

Cinco años de liberalización ferroviaria: el doble de viajeros, más presión sobre las plantillas y una inversión que no sigue el ritmo

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

DEPORTES

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

Paddy Pimblet descarta un posible combate con Topuria: “Preferiría vencer a Ilia antes que a Justin, pero Justin tiene el cinturón y para eso peleamos”

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Real Madrid

David Mateos, de casi salir cedido al Racing de Santander a formar parte del primer equipo del Real Madrid: “Valdano me dijo que Mourinho me quería en su equipo”

El creador del meme de Mbappé da la cara tras el boicot en China a LaLiga y la pérdida de patrocinios: “Siento pena por él”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”