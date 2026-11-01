Epifanio: "Nosotros aún no tenemos la complicidad del Breogán jugando"

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Santiago de Compostela, 1 nov (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, lamentó que su equipo no fuera capaz de controlar “el rebote” y “las pérdidas” porque eso fue, a su entender, clave para el triunfo del Breogán en el Multiusos Fontes do Sar.

“Ellos empezaron mejor el partido. A nosotros nos ha costado encontrar esa energía, no sé si por el tema de la presión o porque aún no tenemos la complicidad que tienen ellos jugando. Breogán ha demostrado que tiene muy buenos automatismos y a nosotros nos ha costado mucho más”, comentó.

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“Hemos perdido prácticamente el mismo número de balones y hemos ganado el rebote, pero otra vez nuestros porcentajes no son buenos. Y, sobre todo, creo que ellos han sido capaces de aprovechar su ventaja y a nosotros nos costó sacar provecho cuando la tuvimos”, continuó.

El entrenador obradoirista recordó que en la primera parte estuvieron “en partido todo el rato” salvo en el último minuto en el que el rival “anota mucho”.

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“Al principio nos ha pesado mucho su rebote ofensivo y nuestras pérdidas”, incidió Epifanio, que hizo una reflexión en alta: “Hay que agradecer a los chicos que no bajen la cabeza, pero necesitamos ofrecer más cosas que en la segunda parte no tuvimos”.

“El problema en equipos como el nuestro es que cuando uno de los cinco eslabones no está al mismo nivel se nota mucho, y eso te va desgastando mucho a nivel mental, sobre todo ante equipos que mueven muy bien el balón como es el caso del Breogán”, concluyó. EFE

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dmg/jpd