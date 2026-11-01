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El PP se personará en la causa de Urda para pedir que se investigue "hasta el final"

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Madrid, 1 nov (EFE).- El Partido Popular ha informado este domingo de que se va a personar en la causa del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos, para que se investigue "hasta el final" y no se eluda ninguna responsabilidad.

"Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado, en un vídeo distribuido a medios, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

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Ezcurra ha afirmado que el PP se lo debe a las víctimas, a sus seres queridos y a todos los españoles que en este momento sienten inseguridad y desamparo frente al Gobierno.

A su juicio, lo ocurrido en Urda el pasado miércoles, 28 de octubre, no puede explicarse simplemente como un accidente pues detrás hay "años de mala gestión, de advertencias desoídas y de decisiones equivocadas".

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Por ello, ha dicho, el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, van a tener que dar explicaciones sobre lo sucedido.

Ezcurra ha recordado que en apenas diez meses más de cien personas han muerto en Adamuz (Córdoba) y Urda, entre ellas la exministra popular Fátima Báñez, "una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana".

La vicesecretaria del partido liderado por el candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijóo ha criticado que el Gobierno ni siquiera haya respetado el luto ya que con las familias, todavía buscando a los suyos, filtraron a medios las conversaciones de los trabajadores, incluso las últimas palabras de un maquinista que murió mientras intentaba frenar el tren.

"Yo creo que antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló porque los sistemas de seguridad están precisamente para evitar que ningún error humano termine en una tragedia", ha añadido.

La vicesecretaria popular se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando afirmó que dos tragedias así son "inasumibles", y ha afirmado que "tiene toda la razón" pero que es incomprensible que nadie haya asumido responsabilidades.

España, ha puntualizado, merece un presidente al que le pese más el dolor de su país que el miedo a perder unas elecciones y hace falta un Gobierno donde manden los expertos, "no colegas de partido", y en el que se ponga por encima de todo la gestión, el rigor y la experiencia.

"Tenemos que devolver ya la seriedad a la vida pública. Basta de espectáculos, basta de incompetencia. Hoy toca recordar a los muertos y también comprometernos con los vivos", ha sentenciado. EFE

(Vídeo)

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