El Breogán, con 110 puntos, firma la mayor anotación de su historia en un derbi en ACB

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Santiago de Compostela, 1 nov (EFE).- El Río Breogán firmó este domingo, en el derbi ante el Monbus Obradoiro, la mayor anotación de su historia en un derbi gallego en la liga Endesa.

Con seis jugadores por encima de los diez puntos -Tevin Brown (22 puntos), Francis Alonso (19), Andric y Rasir Bolton (16), Brankovic (12) y Mavra (11)- y un notable acierto desde la línea de tres puntos (16 triples y un 46 por ciento de acierto), el equipo de Luis Casimiro se disparó hasta los 110 puntos en Santiago.

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Su anterior plusmarca estaba en los 89 puntos que había firmado en su victoria por 89-86 ante el OAR Ferrol en 1991.

La de este domingo en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago, además, también es su mayor anotación como visitante en la máxima categoría del baloncesto español. EFE

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