Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus cuando iban a cometer actos vandálicos

Málaga, 1 nov (EFE).- Dos jóvenes pertenecientes al movimiento Blocus, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía en Fuengirola (Málaga) al ser localizados cuando se disponían a cometer actos vandálicos en esta ciudad.
Los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la localidades de Fuengirola y Marbella, ha informado este domingo la Policía en un comunicado.
PUBLICIDAD
En tan solo cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La mejor ruta para disfrutar del otoño: ocho pueblos llenos de colores para recorrer en la provincia de Segovia
El contraste de tonalidades convierte a este camino en uno de los más pintorescos castellanoleoneses
Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia
La devolución depende del estado del inmueble, las deudas pendientes y la documentación que aporte cada parte
Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados
Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
La plaza más antigua de Madrid: de origen medieval y sede del Ayuntamiento durante siglos
La Plaza de la Villa se encuentra en pleno centro de la ciudad y en sus edificios guarda parte de la historia de la capital
La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más
La pasta, el pan de molde y el tomate triturado se sitúan entre los alimentos con mayor brecha de precio
MÁS NOTICIAS