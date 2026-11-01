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Detenidos en Fuengirola dos jóvenes de Blocus cuando iban a cometer actos vandálicos

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Málaga, 1 nov (EFE).- Dos jóvenes pertenecientes al movimiento Blocus, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía en Fuengirola (Málaga) al ser localizados cuando se disponían a cometer actos vandálicos en esta ciudad.

Los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la localidades de Fuengirola y Marbella, ha informado este domingo la Policía en un comunicado.

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En tan solo cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola. EFE

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