Corea del Norte-Japón, primera semifinal del Mundial femenino sub-17

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Redacción Deportes, 1 nov (EFE).- Las selecciones de Corea del Norte y Japón se enfrentarán el miércoles que viene en Rabat en la primera semifinal del Mundial femenino sub-17 de fútbol de Marruecos tras eliminar este domingo en Salé a las de Estados Unidos (3-0) y Ghana (0-1), respectivamente.

Corea del Norte, cuatro veces campeona y ganadora de las dos últimas ediciones, superó a Estados Unidos, verdugo de España en cuartos, por 3-0 con un doblete de Ui Gyong (min.30 y 56) y un tanto más de Ye Rim (45+4). Las tetracampeonas incluso fallaron un penalti en el 21 en las botas de Yu Jong-Hyang.

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Las norcoreanas tratarán de meterse en su sexta final contra el equipo de Japón, campeón en 2014 (a costa de España) y finalista en 2010 y 2016. Un solitario gol de Nanami Kurita en el minuto 54 dio la victoria a las niponas ante Ghana y el pase a las semifinales.

Esta tarde se juegan los dos últimos duelos de cuartos, China-Brasil y Nigeria-Venezuela, cuyos ganadores se cruzarán en la segunda semifinal. EFE