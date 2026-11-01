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Christensen hace parte del entrenamiento con sus compañeros

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Sant Joan Despí (Barcelona), 1 nov (EFE).- Tras golear al Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports (6-1), el Barcelona ha hecho este domingo el habitual entrenamiento de recuperación con la novedad del defensa Andreas Christensen, que ha hecho una parte del trabajo junto al resto de sus compañeros.

Como es habitual en el día posterior al partido, los titulares han realizado trabajo de recuperación en el gimnasio, mientras que los jugadores con menos minutos han saltado al césped del Camp Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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Entre ellos estaba Christensen, quien ha dado un paso más en su recuperación tras lesionarse en el cuádriceps de la pierna izquierda en el duelo liguero disputado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán el pasado 19 de septiembre.

También han participado en el entrenamiento de este domingo cuatro futbolistas del Barça Atlètic: los defensas Àlex Campos y Guillem Víctor, el centrocampista Ebrima Tunkara y el delantero Hamza Abdelkarim.

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La sesión de este lunes estará marcada por la previa de la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que este martes enfrentará al Barça con el Aston Villa.

A las 11:00 horas, el equipo azulgrana volverá a ejercitarse en las instalaciones de Sant Joan Despí y, a continuación, el técnico, Hansi Flick, y un jugador comparecerán en rueda de prensa. EFE

(foto) (vídeo)

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