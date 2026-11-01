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78-81. El Surne Bilbao Basket asalta Badalona con un gran Darrun Hilliard

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Badalona (Barcelona), 1 nov (EFE).- El Surne Bilbao Basket asaltó este domingo Badalona después de vencer por 78-81 al Asisa Joventut en un duelo que no se decidió hasta la última jugada, con un gran Darrun Hilliard, autor de 17 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias.

Un tercer cuarto en el que los vascos anotaron 29 puntos fue clave para que se llevaran el triunfo en el Olímpic y sumaran su cuarta victoria en la Liga Endesa.

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En los verdinegros, que encadenaron su segunda derrota en la competición, estuvo muy solo Nico Laprovittola, máximo anotador de los suyos con 22 puntos.

El Surne Bilbao Basket arrancó mucho más entonado el encuentro, con 10 puntos anotados en tan sólo tres minutos de juego comandados por el propio Hilliard, que estuvo muy acertado en la media y larga distancia.

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Tras unos minutos de sequía, el Asisa Joventut mejoró sus porcentajes y, tras cuatro puntos prácticamente seguidos de Birgander, le dio la vuelta al marcador (17-16, min. 18).

Los visitantes recuperaron el mando, y un triple de Font puso el +7 para los suyos, pero otro triple de Cheatham sobre la bocina del primer cuarto dejó el marcador en 23-27.

El guión del partido empezó a cambiar en el inicio del segundo periodo, cuando Ricky Rubio se puso a su equipo a la espalda y logró igualar el marcador en un visto y no visto con varias jugadas que pusieron en pie a la afición presente en el Olímpic (30-31, min. 13).

Los verdinegros intentaron coger la primera renta del partido gracias a los triples de Álex Reyes (41-38, min. 18), los de Jaume Ponsarnau ya no anotaron en lo que quedó de primera mitad y el Joventut lo aprovechó, con un inspirado Laprovittola, para marcharse con un 44-38 al descanso.

En la reanudación, la Penya puso la sexta marcha en el acelerador de la mano del joven Adrián Torres, que primero robó un balón y después machacó el aro al contraataque para poner la máxima local en el marcador (49-38, min. 22).

Sin embargo, cuando parecía que los de Dani Miret ponían tierra de por medio en el Olímpic, en el Surne Bilbao apareció en ataque la figura de Darling para volver a igualar el encuentro (56-53, min.25).

Apretaron los bilbaínos para marcharse al final del tercer cuarto con un 61-67 tras un parcial de 5-14 en cinco minutos gracias a unos buenos minutos de Hlinason.

Dos triples consecutivos de Normantas pusieron la máxima visitante en Badalona al inicio del último período y provocaron el tiempo muerto rápido de Miret (61-73, min. 32).

Cheatham, con cinco puntos consecutivos, comandó un parcial de 7-0 que lo dejaba todo abierto para el final del encuentro (68-73, min. 35). El partido se igualó definitivamente y, tras un intercambio de canastas, se llegó al último minuto con un +2 para los visitantes.

La Penya tuvo dos triples para ganar, uno de Sulejmanovic y otro de Laprovittola, pero no entraron. En la siguiente jugada, hubo falta flagrante para el Bilbao, que sentenció definitivamente el choque.

- Ficha técnica:

78. Asisa Joventut (23+21+17+17): Rubio (13), Niebla (3), Torres (7), Ndiaye (5), Sulejmanovic (2) -cinco inicial-; Kraag (-), Laprovittola (22), Reyes (6), Radicevic (-), Nogués (-), Birgander (9) y Cheatham (11).

81. Surne Bilbao Basket (27+11+29+14): Somogyi (4), Hilliard (17), Darling (7), Petrasek (12), Vautier (7) -cinco inicial-; Normantas (6), Frey (7), Duscak (-), Ansorregi (5), Font (3) y Hlinason (13).

Árbitros: Óscar Perea, Martín Caballero y Leandro Lezcano. Eliminaron por cinco faltas personales a los jugadores locales Rubio (min. 37) y Sulejmanovic (min. 39).

Incidencias: Partido de la sexta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d’Esports de Badalona ante 7.568 espectadores. EFE

jvs/gmh/jpd

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